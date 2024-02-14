موعد عرض مسلسل" ولاد بديعة "في رمضان 2024 علي قناة MBC

القاهرة - محمد ابراهيم - نجحت الدراما السورية أن تفرض نفسها بقوة على الساحة الفنية، من رغم الأوضاع الصعبة التي تمر بيها، فأثبتت أن تتواجد بكل قوة وبجدارة وأن تدخل في منافسة شرسة وتتناول قصص واقعية للجمهور على كافة المستويات.

ويقدم “دوت الخليج الفني” لكل متابعيه كافة التفاصيل عن مسلسل "ولاد بديعة" رمضان 2024.

قصة مسلسل ولاد بديعة



تدور أحداث المسلسل حول “بديعة” الأرملة التي تُربي خمسة أبناء بمفردها في أحد أحياء دمشق الشعبية، و”سكر” الابنة الكبرى، طالبة طب طموحة، و”مختار” الابن الأكبر، خريج حقوق يبحث عن عمل، و”شاهين” و”ياسين” التوأمان، أحدهما صحفي والآخر فنان.

يواجه كل من الأبناء تحديات مختلفة في حياتهم الشخصية والمهنية، ويحاولون تحقيق أحلامهم وسط ظروف صعبة فـ”سكر” تواجه صعوبات في دراستها بسبب قلة المال، و”مختار” يعاني من البطالة، و”شاهين” يُجبر على ترك العمل بسبب الحرب، بينما يواجه “ياسين” صعوبات في مسيرته الفنية.

طاقم العمل في مسلسل ولاد بديعة

تُجسد الفنانة “سلافة معمار” دور “بديعة” الأم القوية التي تكافح من أجل تربية أبنائها ويشارك في المسلسل نخبة من الفنانين السوريين مثل “يامن الحجلي” و”محمود نصر” و”تولين البكري” و”رنا شميس” و”عبد الهادي الصباغ” ويتولى “رشا شربتجي” إخراج المسلسل، وهي مخرجة سورية مشهورة بأعمالها الدرامية الناجحة مثل “غزلان في غابة الذئاب” و”الهيبة” ويتعاون في كتابة المسلسل “علي وجيه” و”يامن الحجلي”.

القناة الناقلة للمسلسل



يعتبر عرض مسلسل ولاد بديعة على شاشة قناة “MBC” خلال شهر رمضان المبارك لعام 2024، حيث يتواجد منافسة قوية بين القنوات والمنتجون على تقديم أعمال تلفزيونية متميزة تنجذب إليها الجمهور وتلقى إقبالًا كبيرًا.