نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد عرض مسلسل "الكندوش" رمضان 2024 على قناة MBC العراق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أيام تفصلنا عن شهر رمضان المبارك، فيما ينافس النجوم بعرض أعمالهم وانتشرت بروموات المسلسلات على مواقع التواصل الاجتماعي، وبدأ الجمهور يتسائل عن قصص ومواعيد المسلسلات لكي يشاهدونها خلال شهر رمضان 2024.

ويقدم “دوت الخليج الفني” لكل متابعيه كافة التفاصيل عن مسلسل “الكندوش” رمضان 2024.



وسوف يتم عرض مسلسل الكندوش الجزء الثاني على قناة MBC العراق حيث يُعرض المسلسل في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت السعودية، 8:00 مساءً بتوقيت مصر، 10:00 مساءً بتوقيت العراق.

أبطال عمل مسلسل الكندوش

المُسلسل من إخراج سمير حسين، وسيناريو وحوار حسام تحسين بيك، ويُشارك في بطولته أيمن زيدان، سامر المصري، صباح الجزائري، شكران مرتجى، عبد الهادي الصباغ، منى واصف وآخرون.

أحداث مسلسل الكندوش

تدور أحداث الجزء الثاني من مسلسل الكندوش حول:

مُواجهة عائلة “كندوش” للتحديات الجديدة التي تواجههم في ظل الاحتلال الفرنسي لسوريا، وصراع “عكيد كندوش” مع الفرنسيين للحفاظ على كرامته وكرامة عائلته وقصة حب بين “عمر” (سامر المصري) و”عزة” (منى واصف) تواجه الكثير من العقبات ومُحاولات “عكيد كندوش” لمّ شمل عائلته بعد تشتّتها.

وينقل المسلسل أحداث تاريخية هامّة والأداء المُقنع للممثلين الذين أبدعوا في تجسيد شخصياتهم والديكورات والإنتاج الضخم الذي يُضفي واقعية على الأحداث والموسيقى التصويرية المُناسبة التي تُعزّز من مشاعر المُشاهد.