تردد قناة دوت الخليج الجزائرية.. وإليك مواعيد قيامة عثمان

القاهرة - محمد ابراهيم - يسعى الكثير من محبي المسلسل التركي الشهير “قيامة عثمان” للبحث عن تردد قناة دوت الخليج الجزائرية 2024، حيث تُعرض حلقات المسلسل كل يوم خميس على شاشتها حيث تقدم قناة دوت الخليج الجزائرية محتوى متنوعا يناسب جميع أفراد العائلة، من مسلسلات وأفلام وبرامج ثقافية وترفيهية، ممّا يجعلها وجهة مميزة للمشاهدين من جميع أنحاء الوطن العربي.

قناة دوت الخليج الجزائرية

تهدف قناة دوت الخليج الجزائرية إلى تقديم محتوى إعلامي متنوع يلبي احتياجات جميع أفراد العائلة وتتميز القناة ببثها العديد من المسلسلات التركية المدبلجة إلى اللغة العربية، مما جعلها من أشهر القنوات العربية التي تعرض المسلسلات التركية مثل مسلسل قيامة عثمان، ومسلسل المؤسس عثمان، ومسلسل زهرة القصر، ومسلسل أنت وطني، وتُقدم القناة نشرات إخبارية يومية تتناول أهم الأحداث وبرامج ثقافية متنوعة تتناول مواضيع مختلفة مثل التاريخ والأدب والفنون كما تعرض على القناة برامج ترفيهية متنوعة مثل المسابقات والبرامج الحوارية.

تردد قناة دوت الخليج الجزائرية عبر القمر الصناعي نايل سات:

تردد قناه دوت الخليج:12034.

معامل الاستقطاب: أفقي.

الترميز 27500.

تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة دوت الخليج الجزائرية عبر القمر الصناعي عرب سات

تردد قناه دوت الخليج: 11034.

معامل الاستقطاب: عمودي.

الترميز:27500.

تصحيح الخطأ: 5/6.

أعلنت قناة دوت الخليج الجزائرية، عن موعد عرض الجزء الخامس من المسلسل التركي التاريخي الشهير المؤسس عثمان، الذي سيكون في تمام الساعة: