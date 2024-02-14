نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرزها "تيتانك".. أفضل 5 أفلام تبرز الحب احتفالًا بـ "الفلانتين داي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في اليوم الذي ينتظره كل العشاق والمحبين للتعبير عن أعماقهم وأجمل مشاعرهم الإنسانية، عمد دوت الخليج الفني إلى جمع أفضل الأفلام التي تنطق بلغة الحب، لتستمتع عزيزي القارئ بتجارب رومانسية تمتزج بالمشاعر الصادقة واللحظات الجميلة.

Valentine's Day

يتناول الفيلم أربع قصص حب منفصلة تجتمع في يوم الحب في لوس أنجلوس، مما يكشف عن العديد من التحديات والمفاجآت في عالم العواطف.

Titanic

سيظل فيلم Titanic رمزًا للرومانسية والتضحية والحب في أسمى معانيها. فهو من أروع القصص الرومانسية التي تنتهي بالتضحية والفراق.

عندما صعدت إلى السفينة تيتانيك، تلتقي روز البالغة من العمر 17 عامًا- من عائلة أرستقراطية والتي من المقرر أن تتزوج- بالفنان جاك داوسون وتقع في حبه. وفي أثناء رحلة السفينة، تصطدم بجبل ثلجي فتنهار السفينة وتغرق ويفترق الحبيبان.

Crazy Rich Asians

تدور قصة حب راشيل ونيك في سنغافورة، حيث تكتشف راشيل أسرارًا عن عائلة نيك الثرية، مما يضعها في مواجهة مع تحديات جديدة في علاقتها.

If Beale Street Could Talk

يتناول قصة حب متميزة بين زوجين يواجهان التحديات والظروف الصعبة معًا، حيث تحاول تيش إثبات براءة حبيبها المتهم زورًا بجريمة، في حين تستعيد ذكريات حياتهما معًا.

Pride & Prejudice

تدور حول عائلة تسعى لزواج بناتها من أثرياء لضمان استقرار مستقبلهن، مما يؤدي إلى العديد من الصراعات والمفارقات في قلب الحب والعواطف.