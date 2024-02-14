نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد عرض مسلسل "شر البلية" رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يطل علينا النجم باسم ياخور بشخصية مختلفة من خلال أحدث أعماله الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "شر البلية"، ويتساءل عدد كبير من المتابعين حول شخصية باسم هل يتكرر دوره مثل باقي أدواره الشريرة أم يظهر في شكل رومانسي، وبدءت عمليات البحث في تزايد مستمر حول تفاصيل مسلسل "شر البلية ".

ويقدم موقع دوت الخليج الفني لكل متابعيه كافة التفاصيل عن مسلسل "شر البلية" رمضان 2024.



أحداث مسلسل "شر البلية"

ويدور المسلسل حول “أبو عرب” (باسم ياخور) الذي يُعرف بلسانه اللاذع وروح الدعابة ويُواجه أبو عرب العديد من المواقف الصعبة في حياته اليومية، سواء في العمل أو مع عائلته أو مع أصدقائه ولكنه يُحاول دائمًا التعامل مع هذه المواقف بذكاء وروح الدعابة، مُستخدمًا أسلوبه الساخر في نقد الواقع الاجتماعي

أبطال مسلسل "شر البلية"

يُعد مسلسل شر البلية من تأليف مجموعة من الكتاب بقيادة “زياد ساري” وإخراج “وائل أبو شعر” ويشارك في بطولته نخبة من الممثلين السوريين مثل باسم ياخور، رنا شميس، نادين تحسين بيك، نظلي الرواس، أندريه سكاف، ومحمد خير الجراح.



ويُقدم مسلسل شر البلية كوميديا اجتماعية ذكية تُلامس قضايا واقعية ويُناقش المسلسل العديد من المواضيع مثل الفساد، البطالة، الفقر، العلاقات الاجتماعية، وغيرها، لكنه يفعل ذلك بطريقة كوميدية خفيفة تُخفف من حدة هذه المواضيع وتجعلها أكثر سهولة على المُشاهد.