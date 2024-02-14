Watch it" تطرح البوستر لمسلسل "بابا جه" لـ أكرم حسنى

القاهرة - محمد ابراهيم - تم الكشف بوستر مميز للمسلسل الكوميدي "بابا جه" بطولة النجم أكرم حسني على منصة "Watch it"، والذي من المقرر عرضه خلال شهر رمضان، حيث يبرز البوستر جميع أبطال العمل وتنوع الكوميديا التي يقدمها.

مسلسل بابا جه

وتدور أحداث مسلسل بابا جه في إطار اجتماعي كوميدي، من خلال علاقة الآباء والأبناء، وكيفية مواجهة العائلة للأزمات التي قد تعصف باستقرار الأسر، حيث يعمل أكرم حسني مديرا في أحد الفنادق، ومتزوج من نسرين أمين، وتصبح حياتهما مهددة بسبب تداعيات كورونا.

أبطال مسلسل بابا جه

يشارك في بطولة مسلسل “ بابا جه ” الفنان أكرم حسني، الفنانة نسرين أمين، الفنانة سماء إبراهيم، الفنانة فريال يوسف، الفنان محمود البزاوى، الفنان محمد أوتاكا والطفلة حور أحمد والطفلة لافينا نادر وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف والعمل من تأليف وائل حمدى وإخراج خالد مرعي وإنتاج شركة ميديا هب سعدى