نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرزها "كل ليلة حب عيد".. تعرف على قائمة أغاني الحب المفضلة للجمهور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحتفل العشاق اليوم الموافق 14 فبراير بـ “عيد الحب” والذي يعبرومن خلاله عن مشاعرهم وعواطفهم تجاه بعضهم البعض.

وهناك الكثير من الأغاني الرومانسية المخصصة لهذا اليوم والتي لاقت رواجا عبر مواقع التواصل الإجتماعي بالرغم من أنه مر على طرحها سنوات عديدة إلا أنها لازالت تحتفظ برونقها وحب الجمهور لها.

ويقدم "دوت الخليج الفني" في هذا أبرز الأغاني التي يحبها الجمهور رغم مرور أعوام على طرحها بمناسبة عيد الحب:-

"كل ليلة حب عيد" لـ مدحت صالح وطلعت زين

أغنية "كل ليلة حب عيد" هي الفنان مدحت صالح وطلعت زين وهي كانت من ضمن أحداث فيلم "ازاي تخلي البنات تحبك" للفنان هاني سلامة والفنانة نور اللبنانية والفنان احمد عيد والفنانة سمية الخشاب.

وبالرغم من مرور سنين كثيرة على طرحها إلا أنها مازالت محفورة في قلوب الجمهور.

"العام الجديد" لـ شيرين وفضل شاكر

وأيضًا من ضمن الأغنيات المفضلة لدي الجمهور والمعبرة عن الحب هي أغنية "العام الجديد" للفنانة شيرين والفنان فضل شاكر.

وتقول كلمات الأغنية:-

كل عام وانت حبيبي.. كل عام وانت بخير

كل عام وانت نصيبي.. مهما في الدنيا يصير

كل عام وانتي حياتي.. كل عام وانتي هواي

أحساسي أنتي وذاتي.. دايم يا عمري معاي

أنت السنه إلى عشتها بعمري أنا

و أنت السنه إلى فيها حسيت فهنا

يومي أنا في غيبتك عني أنا

أنتي أنا وأنا بدونك مين أنا

كل إلى راح من غيرك وكل السنين

كانت جراح واليوم أفراح وحني

أنتي الحياة وانتي سنيني كلها

و الأمنيات لي عشت انا عمري لها

يلا نطفي النور يلا ندخل في عامً جديد

يا عسى هالعمر كله للفِرح والحب عيد

"اوعديني" لـ رامي جمال

وأيضًا من ضمن الأغنيات المفضلة لدي الجمهور والمعبرة عن الحب هي أغنية "اوعديني" للفنان رامي جمال وقد طرحت قبل عدة سنوات كثيرة.

وتقول كلمات الأغنية:-

اوعديني لو زعلتي مرة مني تعرفيني

لو جرحتك غصب عني تحسسيني

متشيليش جواكي حاجة، تحكي ليا كل حاجة

لما هفهم هبقى أحسن، صدقيني

اوعديني لو نسيت يا حبيبتي نفسي تفوقيني

لو خدتني الدنيا مني ترجعيني

لو في لحظة زاد غروري، اشتكي لومي وثوري

بس اوعي في يوم تروحي وتسبيني

انتي قلبي وانتي روحي وانتي عيني

حد عايز اعيش معاه لآخر سنيني

انتي بالنسبالي مش حب ف حياتي

انتي كل حياتي فعلًا افهميني

اوعديني لو في يوم الخوف ملكني تطمنيني

لو ذكائي ف مرّة خانني تفهميني

لما أقسى في يوم تحني، وأما أغلط غصب عني

قبل ما أغلط غلطة تانية تلحقيني

اوعديني لو يبيعني الكون بحالة تشتريني

تبقي أقرب منّي ليّا، تكمليني

تبقي أختي تبقي أمي، تجري فيا جوة دمي

لما اكون تعبان تضمي وتداويني