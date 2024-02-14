شيري عادل تصدم جمهورها في عيد الحب بإعلان انفصالها عن طارق صبري

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 فبراير 2024 07:32 صباحاً - أعلنت الفنانة شيرى عادل انفصالها عن طارق صبري من خلال حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".

وكتبت شيرى عادل: "تم الانفصال الرسمي بيني وبين طارق مع وجود كل الاحترام بيننا ربنا يكتب الخير لكل واحد فينا في حياته".

تصدرت الفنانة شيري عادل، مؤشرات البحث بجوجل بعدما أكدت أنها تقبل دائمًا النقد البناء من جمهورها، إلا أنها لا تعتبر الانتقاد غير المقبول.

في تصريحات تلفزيونية، أشارت شيري عادل إلى عدم إزعاجها للتدخل في حياتها الشخصية، موضحة أنها تفهم دورها كفنانة في حياةالجمهور وتؤكد على حقهم في الاطمئنان عليها.