كرستيانو رونالدو.. مفاجأة برنامج رامز جلال في رمضان 2024

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 فبراير 2024 07:32 صباحاً - اعتاد الجمهور في شهر رمضان، على إذاعة برنامج المقالب الخاص بالفنان رامز جلال، بتفاصيله المثيرة وأفكاره المتجددة كل عام.

ويحمل برنامج رامز جلال لرمضان 2024 العديد من المفاجآت خلال موسمه الجديد ومن أبرز مفاجآت هذا العام هو وجود لاعب الكرة الشهير "كرستيانو رونالدو" وقد تم التصوير داخل مدينة ملاهٍ وهي مدينة كبيرة في دبي.

وتدور فكرة برنامج رامز جلال هذا العام داخل مدينة ملاهي كبيرة توجد في دبي، وبالرغم من مشاركة فنانين ولاعبين كرة كثيرين في البرنامج إلا أنه يوجد البعض قد رفض المشاركة في البرنامج خوفًا على صحتهم، ومدينة الألعاب التي تم التصوير بها يوجد فيها ألعاب قوية وعملاقة وبيت رعب كبير ومخيف.

وقد انتشرت بعض الأقاويل عن اسم برنامج رامز جلال خلال هذا العام وهو اسم "رامز قفل اللعبة"

موعد عرض برنامج رامز جلال 2024

سيعرض برنامج رامز جلال بعد أذان المغرب مباشرة على قناة ام بي سي مصر المالك الحصري الوحيد لبرنامج رامز جلال الرمضاني.