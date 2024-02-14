أشهر الأفلام الرومانسية في الفلانتين.. تعرف عليها

القاهرة - محمد ابراهيم - في هذا الوقت الذي يتزامن مع الاحتفال بعيد الحب "الفلانتين"، يعود العديد من عشاق الأفلام الرومانسية لمشاهدتها مرة أخرى، لتتناغم مع أجواء الاحتفال ولتعكس كلماتها المميزة، وتعبيراتهم.

ومن خلال هذه السطور نقدم لكم قائمة الأفلام الرومانسية في عيد الحب 2024.

حب البنات

"فيلم "حب البنات" يروي قصة ثلاثة أخوات غير شقيقات يجتمعن في منزل واحد بعد وفاة والدهن لمدة عام ليحصلن على الميراث، حيث تختلف قصصهن؛ فندى تعاني من روح حساسة تكره الوحدة، وغادة تجسدها حنان ترك كمعيدة بالجامعة تكره الرجال بسبب والدتها، ورقية التي عاشت في إنجلترا طوال حياتها. الفيلم عُرض لأول مرة في عام 2004."

بطولة الفنانة حنان ترك، والفنانة ليلى علوي، وحققت من خلاله نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، حيث اشتهرت بجملة حازم صوته حلو يا آنسة غادة، وعلى الرغم من النجاح الذي حققته إلا أنها اختفت عن الأضواء، ليتساءل محبوها عن السر وراء هذا الاختفاء والابتعاد.

عمر وسلمى

الفيلم يروي قصة شاب ثري وملهوف للمرح يُدعى عمر، الذي يحظى بشعبية كبيرة بين فتيات الجامعة بفضل ثروته وحياة الرفاهية التي يعيشها بمساعدة والده الثري. ومع ذلك، تتغير حياته تمامًا عندما يقع في حب الفتاة الجميلة سلمى، مما يثير سلسلة من المواقف الكوميدية والرومانسية التي تجعله يدرك قيمة الحب الحقيقي وتأثيره على حياته. تم إصدار الفيلم في عام 2009.

إخراج أحمد البدرى، وتأليف تامر حسنى، وبطولة تامر حسنى، مى عز الدين، عزت أبو عوف.

بيبو وبشير

"بيبو وبشير" فيلم رومانسي كوميدي يروي قصة شاب يُدعى بشير، يجسده شخص ينتمي لنصفه الأول للثقافة المصرية والنصف الآخر للثقافة الأفريقية، وهو مترجم للغة السواحيلية. يتطور علاقة صداقة بينه وبين بيبو، التي تمثلها منة شلبي، تتحول تدريجيًا إلى حب، ويكتشف بشير أنه يعيش مع بيبو في نفس المنزل.

بيبو وبشير"، صدر عام 2013، بطولة آسر ياسين ومنة شلبي وصفية العمرى وعزت أبو عوف وهاني عادل وسلوى محمد علي، وهو من تأليف هشام ماجد وكريم الجارحي وإخراج مريم أبو عوف

فيلم 365 يوم سعادة

تدور قصة الفيلم حول شاب وسيم يمتنع عن الزواج ويتورط في علاقات عاطفية متعددة، يلجأ فيها إلى الزواج العرفي مع العديد من النساء وينفصل عنهن بحجة مرض وهمي. يستغل وسامته لتحقيق مآربه حتى يقابل البطلة دنيا سمير غانم التي تستخدم نفس الخدعة لتوهمه بحبها ولكن بشرط الموت المحتمل بعد عام واحد فقط. يقرر الزواج منها على أمل تقديم لها "365 يومًا من السعادة" قبل رحيلها، وصدر الفيلم في عام 2011.

فيلم "365 يوم سعادة"، بطولة أحمد عز، دنيا سمير غانم، صلاح عبد الله، لاميتا فرنجيه، سيناريو وحوار يوسف معاطى، وإخراج سعيد الماروق.