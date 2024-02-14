نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بتوقيع عزيز الشافعي الجمهور يشيد بأغنية "كل الحبيبة" لـ مي فاروق بمناسبة "الفلانتين داي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكنت المطربة مي فاروق، من خطف قلوب الجمهور بأحدث أعمالها الغنائية، حيث قام الملحن عزيز الشافعي بتوقيع أغنيتها الجديدة المعنونة "كل الحبيبة"، بمناسبة الفلانتين داي.



وقد لاقت الأغنية استحسانًا كبيرًا من قبل المستمعين، حيث أبدى الجمهور إعجابه الكبير بها وشيد بجمال كلماتها وأداء مي فاروق الرائع.

تتميز أغنية "كل الحبيبة" بألحانها الجذابة ونغماتها التي تأسر القلوب، وتعكس روحًا عاطفية عميقة. إن توقيع عزيز الشافعي على الأغنية يعد ضمانة لنجاحها، حيث يعتبر الشافعي من أبرز الملحنين في الوطن العربي وله إسهامات كبيرة في صناعة الموسيقى.

يذكر أن أغنية "كل الحبيبة" تم إصدارها على المنصات الرقمية، وحققت نجاحًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تفاعل الجمهور بشكل كبير معها وعبروا عن إعجابهم الشديد بالأغنية وبأداء مي فاروق المذهل.

تفاصيل أغنية" كل الحبيبة "

كل الحبيبة" من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد الموجي.

وجاءت الكلمات كالتالي:

عارف كل الحبيبة

وكلامهم على أغانيهم

وعدد ناس فرحانة بيهم

أنا عاشقة أكتر بشوية

مرة أو اتنين لاء ١٠٠

مين فيهم شاف الطيبة

أتحدى أحن ما فيهم

لو شافول طيبتك بعنيهم

زي ما شفتها بعنيا

يجوا يشوفوا الحنية

تعرف ساعات بستكترك على نفسي لما ببصلك

ولما بسمع ندهتك ياما بعينيا بصورك

كل الكلام اللي اتكتب

في الحب قبلك ده اتغلى

أنت الوحيد اللي اتوهب

وصف الحياة دي كلها

بكرة هيتقال أسامينا

لقلوب لسة بيتلاقوا

هيقولوا فيه اتنين ياما داقوا

من الدنيا جمال لياليها

كانوا أغلى حبايب فيها

ده إحنا في دنيا لوحدينا

ومفيش زينا هنا تاني

لاقية في حضنك ده مكاني

طول مانا شيفاك حوليا

أنا مبغمضش عنيا

عارف فيك حاجة غريبة

وعينيك لما أسرح فيهم

والله دنيا لوحديهم

دنيا بلفها ١٠٠ لفة

وأحضن إيدك وأتدفى

الناس لو فيهم عيبة

أنا ليه بقى مش لقيالك

حاجة ألاحظها وأقولهالك

كلك يا حبيبي مزايا