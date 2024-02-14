نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف تفاصيل الفيلم القادم لرانبير كابور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصادر مقربة من النجم رانبير كابور عن تفاصيل الدور السينمائي القادم له، بعد نجاحه في فيلم Animal.

ووفق إنديا توداي، الفيلم الجديد لرانبير كابور سيجسد به شخصية من الخرافات الهندية تدعى Ram، ويطرح بعنوان Ramayana.

يأتي ذلك بعد أن كشف النجم رانبير كابور عن أحدث المستجدات بالنسبة للجزء الثاني من فيلم الناجح Brahmastra، والذي شهد مشاركته لدور البطولة مع زوجته الحالية الممثلة عاليا بهات.

ووفق موقع إنديا توداي، قال رانبير أن انطلاق العمل على جزء ثاني من الفيلم يبدأ قريبًا، وأكد على تفهم صناع الفيلم لما تعرض له الجزء الأول من انتقادات، وسيعمل على معالجتها مع المخرج آيان موكرجي.

فيلم Animal

وكان قد طرح فيلم Animal لرانبير كابور، للمخرج الهندي الكبير بانديب ريدي فانجا، وهو من بطولة رانبير كابور في دور البطولة الرئيسي، بمشاركة نجمة بوليوود الكبيرة بارنيتي شوبرا، ونجم بوليوود القدير أنيل كابور.

أيضًا يشارك في بطولة الفيلم الجديد Animal، كل من راشميكا ماندانا، ويبين كركي، وسوراب شوكلا، وشارات ساكسينا.

بوليوود في 2024

تشهد عام 2024 طرح مجموعة مختلفة من الأعمال السينمائية المميزة التي يتم ستكون إما استكمالًا لأجزاء لأفلام سينمائية طرحت من قبل، أو إعادة إنتاج لأفلام طرحت سابقًا.

ووفق موقع إنديا توداي، من الأفلام التي يطرح منها أجزاء جديدة فيلم بعنوان Pushpa 2 يطرح هذا العام.

ومن أبطال الأفلام الذين تطرح لهم أعمال جديدة هذا العام، كل من أكشاي كومار، وتايجر شروف، وشردها كابور، وراجكومار راو، وألو أرجون.