شارموفرز يطرح ”على بالي” بمناسبة في عيد الحب

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 فبراير 2024 09:31 صباحاً - طرح فريق شارموفرز على اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، بمناسبة عيد الحب، أحدث فيديو كليب لأغنية جديدة بعنوان "على بالى"، ودارت فكرته فى إطار بسيط، عبر عن معنى كلماته، التى تصف حال شاب التقى بفتاة جميلة بطريق الصدفة، فجذبت انتباهه بملامحها البريئة، وطريقتها العفوية، فغيرت حياته، ولمست مشاعره، وصورتها لاتفارق خياله، وأصبح لايستطيع العيش من غيرها.

أغنية "على بالى" من كلمات أحمد بهاء ومحمد الشافعي، وألحان أحمد بهاء، وتوزيع موسيقى محمد العرقان، ومن إخراج عمرو شعلان بشركة "بيج كات" ومن إنتاج فريق شارموفرز، وتوزيع شركة "ديجيتال ساوند.

وتقول كلماتها:..

انتي بتخلیني أشوف الحلم فى الحیاه

زي مانتي متخلیش الدنیا تغیرك ده الجمال

شوفتك فى عز الإنبهار من غیر میكاب و سشوار

ملامحك بریئة و لیكى طریقة عفویة و ده الإنبهار

بسیطة عارفة قیمة جمالك قلبي

سابني وراح ندالك من يومها معرفش مالي

بتیجى على بالي صورتك قصادي طول اللیل

اتشقلب حالي طب ینفع اشوفك یوم تاني

مش عارف اداري و معاكي نفسى اعیش تفاصیل

احكیلك مالى و هقولك على احلامي

لیه ؟ من زمان معرفتكیش انا كنتى حلیتیلي كذا مشكلة

یاااا لو كنتي هنا بس انا بنسى حیاتي المؤلمة

كل مابفكر اننا ممكن فى یوم نبقى سوا

حاسس بكل اختصار انك أهم اختیار

اول ما شوفتك حقیقى غیرتي طریقي و شقلبتي الافكار

مش عایز حاجة غیر اكون معاكي شایف فى وجودك علاجي

وعمري قبلك كان فاضي بتیجى على بالى صورتك قصادي طول اللیل

اتشقلب حالي طب ینفع اشوفك یوم تاني

مش عارف اداري و معاكي نفسي اعیش تفاصیل

احكیلك مالي و هقولك على احلامي

بتیجي على بالي بتیجي على بالي