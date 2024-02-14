الجمهور يشيد بأغنية ”كل الحبيبة” لـ مي فاروق بمناسبة ”الفلانتين داي”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 فبراير 2024 09:31 صباحاً - تمكنت المطربة مي فاروق، من خطف قلوب الجمهور بأحدث أعمالها الغنائية، حيث قام الملحن عزيز الشافعي بتوقيع أغنيتها الجديدة المعنونة "كل الحبيبة"، بمناسبة الفلانتين داي.

وقد لاقت الأغنية استحسانًا كبيرًا من قبل المستمعين، حيث أبدى الجمهور إعجابه الكبير بها وشيد بجمال كلماتها وأداء مي فاروق الرائع.

تتميز أغنية "كل الحبيبة" بألحانها الجذابة ونغماتها التي تأسر القلوب، وتعكس روحًا عاطفية عميقة. إن توقيع عزيز الشافعي على الأغنية يعد ضمانة لنجاحها، حيث يعتبر الشافعي من أبرز الملحنين في الوطن العربي وله إسهامات كبيرة في صناعة الموسيقى.