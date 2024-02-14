تيموثي شالمي يشارك بعرض خاص جديد لـ Dune في باريس

القاهرة - محمد ابراهيم - بعيدًا عن صخب الاحتفال بمرشحي الأوسكار، حضر الفنان الشاب تيموثي شالمي عرضًا خاصًا جديدًا أقيم لفيلم Dune: Part Two في العاصمة الفرنسية باريس.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من العرض الخاص الجديد للفيلم، الذي شهد غيابًا لأبطاله من النساء، ولكن شهد حضور النجم أستون باتلر.

وكان قد حرص النجم الشاب تيموثي شالمي على الظهور بإطلالة تراثية تمس المكسيكيين خلال حضوره للعرض الخاص لفيلمه الجديد Dune: Part Two Mexico City.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من العرض الخاص للفيلم الذي شهد ظهور تيموثي بقناعة من الأقنعة الفلوكلورية التي عرف بها التراث المكسيكي.

مشروعات قادمة

وضمن مشروعاته الجديدة، من المقرر أن يؤدي تيموثي شالمي بنفسه الفقرات الغنائية ضمن مشاهد السيرة الذاتية في الفيلم الجديد الذي سيجسد به شخصية المغني الراحل بوب ديلان.

وذلك حسب ما ذكرته صحيفة ديلي ميل، مشيرة لأن شالمي سيقوم بالتدريب على الغناء الفترة المقبلة، ليؤدي بنفسه أغنيات ديلان ضمن أحداث الفيلم، دون الحاجة للجوء لتركيب صوت ديلان على مشاهد الفيلم.

وحتى الآن لم يتم الكشف العنوان الرسمي للفيلم الجديد، الذي سيقدم به شالمي شخصية ديلان للجمهور، غير إنه قد تم اختيار المخرج جيمس مانجولد لمهمة الإخراج.

مشروع سينمائي جديد

وفيلم السيرة الذاتية لتيموثي شالمي، يعتبر أحدث فيلم سينمائي له بعد تجربة فيلم Bones And All، وفيلم رعب كوميدي، من اخراج لوكا جواداجنينو، ويشارك في بطولته تيموثي شالامي الذي يجسد شخصية باسم "لي"، وتايلور راسل التي تجسد شخصية باسم "مارين ييلر"، ومارك رايلانس الذي يجسد شخصية باسم "سولي"، وكلوي سيفاني التي تجسد شخصية باسم جانيلا ييلر، وأيضا مايكل ستولبيرج الذي يجسد شخصية باسم جيك، ومادلين هال التي تجسد في الفيلم شخصية باسم كيم.

