نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان 2024..تعرف على تفاصيل شخصية دياب في "مليحة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشارك الفنان دياب في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل “مليحة” الذي يسلط الضوء على القضية الفلسطينية، وذلك من خلال بناء درامي متميز.



ما تفاصيل شخصية دياب بالمسلسل؟

ويجسد دياب خلال الأحداث شخصية «أدهم» وهو ضابط مصري فى حرس الحدود، وهي الشخصية التي تقلب الأحداث رأسا على عقب، ونرى الرحلة كلها من خلال اللقاء بين أدهم ومليحة اللي بتقدم شخصيتها الفنانة الفلسطينية سيرين خاس، في ظروف صعبة، وأدهم بيكون ليه دور كبير جدا في رحلة مليحة وعائلتها.

قصة مسلسل مليحة



تدور أحداث العمل حول أسرة من أصل فلسطيني تعيش في السلوم، ولكن بعد أحداث ليبيا تضطر للعودة مرة أخرى لـ غزة ولكن عن طريق مصر، وتواجه من خلاله العديد من الصعوبات.



أبطال مسلسل مليحة



مسلسل مليحة بطولة دياب، ميرفت أمين، أشرف زكي، حنان سليمان ومن تأليف رشا عزت النجار وإخراج عمرو عرفة، والعمل من إنتاج المتحدة وتدور الأحداث حول القضية الفلسطينية، وبالفعل بدأ صناعه مؤخرًا تصوير المشاهد الأولى للعمل.



أحدث أعمال دياب



ومن ناحية اخري، ينتظر دياب خلال الفترة القادمة عرض فيلم السرب، بطولة أحمد السقا تأليف عمر عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال، ويشارك فيه شريف منير، نيللي كريم، محمد ممدوح، عمرو عبدالجليل، ومصطفى فهمي، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم كريم فهمي، آسر ياسين، أحمد حاتم، ومحمود عبدالمغني، أحمد صلاح حسني، واستغرق تصوير الفيلم ما يقرب من عامين ما بين تحضيره وتصويره، حيث واجه العمل موجة من التأجيلات خلال التصوير بسبب تفشي فيروس كورونا، وارتباط أبطاله بأكثر من عمل في وقت واحد، ايضا تعاقد على المشاركة كضيف شرف في مسلسل المداح 4، بطولة حماده هلال وفتحي عبدالوهاب، خالد سرحان، حنان سليمان، محمد عز، ومن المفترض أن يشهد الجزء الجديد من العمل مشاركة عدد كبير من ضيوف الشرف منهم مي سليم، رشدي الشامي، محسن محي الدين وآخرين.

آخر أعمال دياب



والجدير بالذكر أن آخر أعمال دياب هو مسلسل “تحت الوصاية”، الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا من خلال مشاركته في بطولة منى زكي، تأليف خالد دياب وإخراج محمد شاكر خضير، وشارك في العمل رشدي الشامي، مها نصار، خالد كمال، محمد عبدالعظيم، أحمد خالد صالح، أحمد عبدالحميد، نهى عابدين، أيضًا قدم دياب في موسم الرياض الحالي مسرحية شحاتين أكاديمي، وشارك فيها أيتن عامر، أحمد فهمي، ميرهان حسين، محمود الليثي.