انفصال شيري عادل وطارق صبري: ربنا يكتب الخير لينا

انت الأن تتابع خبرانفصال شيري عادل وطارق صبري: ربنا يكتب الخير لينا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتشر خبر انفصال شيري عادل وطارق صبري على جميع وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك بعدما نشرت الأولى من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات “انستجرام” تعلق على طلاقها.

انفصال شيري عادل وطارق صبري

وكتبت شيري على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات “انستحرام” الخبر الخاص بـ انفصال شيري عادل وطارق صبري، وأكدته قائلة “تم الانفصال الرسمي بيني وبين طارق مع وجود الاحترام بينا، وربنا يكتب الخير لكل واحد فينا في حياته”.

وكشف أيضاً طارق صبري من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات “انستجرام” عن انفصاله عن شيري عادل، وكتب قائلاً “تم الانفصال الرسمي بيني وبين طارق مع وجود الاحترام بينا وربنا يكتب الخير لينا إحنا الاثنين”.

شيري عادل وطارق صبري