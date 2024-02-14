انفصال شيري عادل وطارق صبري: ربنا يكتب الخير لينا

انت الأن تتابع خبرانفصال شيري عادل وطارق صبري: ربنا يكتب الخير لينا والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - انتشر خبر انفصال شيري عادل وطارق صبري على جميع وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك بعدما نشرت الأولى من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات “انستجرام” تعلق على طلاقها.
انفصال شيري عادل وطارق صبري
- وكتبت شيري على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات “انستحرام” الخبر الخاص بـ انفصال شيري عادل وطارق صبري، وأكدته قائلة “تم الانفصال الرسمي بيني وبين طارق مع وجود الاحترام بينا، وربنا يكتب الخير لكل واحد فينا في حياته”.
- وكشف أيضاً طارق صبري من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات “انستجرام” عن انفصاله عن شيري عادل، وكتب قائلاً “تم الانفصال الرسمي بيني وبين طارق مع وجود الاحترام بينا وربنا يكتب الخير لينا إحنا الاثنين”.
شيري عادل وطارق صبري
- وفي وقت سابق أعلنت الفنانة شيري عادل عن التفاصيل الخاصة بقصة الحب التي جمعت بينها وبين زوجها الفنان طارق صبري، وقالت أنهم تعرفوا على بعض من العديد من السنوات، ولكنهم بدأوا يتقربوا من بعضهم البعض بشكل مفاجئ.
- وكشفت منذ العديد من الأشهر أثناء حوار لها في برنامج “معكم مني الشاذلي الذي يبث على قناة سي بي سي الفضائية، أن الصداقة التي جمعت بين كلاً منهم تحولت إلى حب سريع، وقالت “كنا نعرف بعض من أيام مسلسل (بنات سوبر مان) مثلنا مع بعض، كنا زملاء وبنتقابل لو في حاجة تبع النقابة أو غيره، فجأة قربنا من بعض جدًا في فترة صغيرة وحبينا بعض”، وهو أخر حديث وظهور للثنائي مع بعضهم البعض بعد زواجهم.