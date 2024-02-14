نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلبات حجز مسبق قياسية لمسرحية توم هولاند القادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد الاعلان مباشرة عن المشروع الفني الجديد له، رصدت حالة غير مسبوقة من الحجز المسبق لتذاكر حضور أحدث الاعمال المسرحية للنجم الشاب توم هولاند نجم أفلام الرجل العنكبوت ضمن عالم مارفل السينمائي.

ووفق صحيفة ديلي ميل، كان قد أعلن هولاند عن مشاركته في بطولة العمل المسرحي روميو وجولييت ضمن عروض مسرح الويست اند بلندن.

وحتى الآن بلغ ما تم تقديمه من طلبات حجز مسبق لتذاكر العرض، نحو 50 ألف طلب.

ومؤخرًا قام الممثل الشاب توم هولاند بالرد للمرة الأولى على شائعات انفصاله عن حبيبته الممثلة الشابة زنديا، في ظهوره الأخير ضمن مراسم توزيع جوائز اختيار النقاد.

ووفق صحيفة ديلي ميل، خلال إجرائه للقائات على السجادة الحمراء، قال توم هولاند ان كل ما يتردد من حديث عن الانفصال غير صحيح.

أيضًا تحدث الممثل الشاب توم هولاند عن عدته لتجسيد سبايدمان في جزء رابع من السلسلة التي تنتجها ستديوهات مارفل.

ووفق ديلي ميل، اكد هولاند على ان الأمر يشترط أن تكون القصة متوافقة مع تطلعات المعجبين وتتناسب مع المرحلة الحالية من عالم مرفل السينمائي.

هجوم كبير

ذلك بعد أن واجهت شركة ستديوهات مارفل هجوم كبير من الجمهور، بسبب ضعف فيلم The Marvels، الذي طرح ضمن عالم مارفل السينمائي.

ووفق ديلي ميل، الفيلم حتى الآن حقق أسوأ افتتاحية تشهدها مارفل في شباك التذاكر، بحصده ايرادات قدرت فقط بـ 47 مليون دولار محليًا في الولايات المتحدة.

والآن أصبحت مارفل متهمة بالكذب بعد ترويجها للفيلم على أنه الفيلم رقم 1 على مستوى العالم بالكذب، وكان رد الجمهور على تغريدة بهذا الشأن شديد الغضب.

توقعات تتحقق

وكانت قد ظهرت توقعات صادمة حول تنبات ما سيحققه فيلم The Marvels من ايرادات في افتتاحيته بقاعات السينما بهوليوود، ليعزز من الازمة التي تعيشها ستديوهات مارفل بعزوف المشاهدين.

ووفق ديد لاين، كشفت توقعات الخبراء، أن الفيلم من المحتمل أن يحقق إيرادات افتتاحية اقل من 60 مليون دولار، وهو معدل غير مسبوق من التراجع لأفلام مارفل الجديدة.