نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عودة أحد نجوم X-Men عبر Deadpool & Wolverine في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلان الترويجي الأول لفيلم Deadpool & Wolverine عن عودة احد ابطال السلسلة الأصلية من عالم x-men، هو أرون ستنفورد.

ووفق ديد لاين، آرون جسد شخصية "بايرو" نافث النار في سلسلة أفلام الرجال إكس الأصلية، وظهر رسميًا للمشاركة في الفيلم الجديد.

طرح الإعلان التشويقي المنتظر للفيلم الجديد "ديدبول 3"، الذي يعتبر الفيلم الوحيد المقرر طرحه ضمن عالم مارفل السينمائي هذا العام.

ونقلت ديلي ميل، الإعلان الترويجي للفيلم الذي يعتبره عشاق عالم مارفل السينمائي، المنقذ للعالم السينمائي الشهير بعد سلسلة اخفاقات.

وكان قد قال المخرج ماثيو فون أن فيلم Deadpool 3 سيكون بمثابة طوق النجاة الذي سينقذ عالم أفلام مارفل الذي يعاني حاليًا من تراجع في الشعبية بقدر كبير.

ووفق ديد لاين، تحدث ماثيو فون في حوار جديد، عبر من خلاله عن تنبؤاته التي تخص الفيلم السينمائي المنتظر بشدة، ويشارك في بطولته رايان راينولدز وهيو جاكمان.

طرح مرتقب

وكان قد أعلن النجم رايان راينولدز عن ختام تصوير مشاهد فيلمه الجديد Deadpool 3، عبر منشور له على حسابه الخاص على موقع إنستجرام.

ونقلت ديلي ميل، الصورة التي نشرها راينولدز، ووجه من خلالها التحية لطاقم عمل الفيلم، والنجم هيو جاكمان الذي شارك في البطولة.

ذلك بعد أن ظهر النجم رايان راينولدز في لقطات تشويقية جديدة من موقع تصوير مشاهد فيلم Deadpool 3، ظهر خلالها بقصة شعر مختلفة عن اطلالة الشخصية المعهودة.

ونقلت ديلي ميل، اللقطات الترويجية الجديدة من داخل موقع تصوير الفيلم، الذي يعتبر أهم عمل سينمائي منتظر من عالم مارفل السينمائي خلال العام الجاري.

تحذير من التسريبات

وعلى عكس طبعه الفكاهي المعهود، كان قد لجأ رايان راينولدز لمخاطبة متابعيه بشكل جدي، للحد من انتشار اللقطات المسربة من داخل موقع تصوير مشاهد فيلم Deadpool 3.

ووفق موقع ديد لاين، قال راينولدز عبر خاصية ستوري، موجها حديثه للمتابعين، أن مشاهدة العمل السينمائي داخل السينما يزيد من فرصة الاستمتاع والمفاجأة.

وطالب راينولدز متابعيه، بالمساهمة في الحد من أزمة التسريبات للقطات من موقع التصوير.