نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف علق طارق صبري على خبر انفصاله من شيري عادل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الفنان طارق صبري، على خبر طلاقه رسميًا من الفنانة شيري عادل، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث كتب: "تم الطلاق الرسمى بينى وبين شيرى مع وجود كل الاحترام بيننا.. ربنا يكتب الخير لنا احنا الإثنين".

تفاصيل مشاركة طارق صبري في حدوتة منسية

ويعرض حاليًا للفنان طارق صبرى مسلسل "حدوتة منسية" مع سوسن بدر ومحمد على رزق وهشام إسماعيل وعبير صبرى وتاليف محمود حمدان وإخراج محمد محى الدين.

آخر أعمال طارق صبري

وكان آخر أعمال طارق صبري هي حكاية ما تيجي نشوف" هي ثاني حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" المأخوذ عن كتاب للراحل مصطفى محمود يحمل نفس الاسم، وهي مكونة من 10 حلقات، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وورشته، حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح للمؤلف عمرو محمود ياسين، ومن إخراج محمد الخبيري ومن وإنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

والمسلسل من بطولة هنا شيحة، نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، ملك قورة، طارق صبرى، أحمد جمال سعيد، راندا عبد السلام، وورشة الكتابة سارة مصباح وولاء أمين وإخراج محمد الخبيرى.

"55 مشكلة حب" مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين على قناتى ON وON دراما.