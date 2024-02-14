عبد الباسط حمودة يحتفل بعيد ميلاده مع جمهوره بـ”ساقية الصاوي”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 فبراير 2024 11:25 صباحاً - يحيي الفنان عبد الباسط حمودة حفلا غنائيا بساقية الصاوي اليوم الأربعاء، تزامنا مع عيد الحب، ومن المفترض أن يقدم باقة متنوعة من أفضل أغانيه الحديثة والقديمة .

وقال عبد الباسط في تصريحات صحفية أن عيد ميلاده يوم 21 فبراير ولكنه يحتفل به يوم عيد الحب في الحفل.

وطرح عبد الباسط حمودة، مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان "السخان" بالتعاون مع مطرب المهرجانات عمر كمال وحققت الاغنية نجاح جماهيري وفني كبير، وأغنية "السخان" من تأليف أيمن بهجت قمر، وتلحين محمد يحيى، وتوزيع موسيقي وسام عبدالمنعم.