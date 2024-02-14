مهرجان إيزيس يفتح باب التقديم لحاضنة نهاد صليحة

القاهرة - محمد ابراهيم - يعلن مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة عن فتح باب التقدم للدورة الثانية من حاضنة نهاد صليحة لدعم مشاريع العروض المسرحية المعنية بقضايا المرأة أو التي تصنعها النساء، من فى مختلف أنحاء الجمهورية، وتستقبل طلبات التقديم حاليًا وحتى 20 فبراير الجاري.

الكاتبة والناقدة رشا عبد المنعم

تقول الكاتبة والناقدة رشا عبد المنعم مديرة المهرجان أن حاضنة نهاد صليحة هي إحدى مشروعات مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة، والتي تحمل اسم الناقدة الكبيرة الراحلة الدكتورة نهاد صليحة داعمة الإبداع المسرحي الشبابي والابداع النسوي، مشيرة إلى أن الحاضنة تتبني عدة مشروعات لعروض مسرحية معنية بقضايا المرأة وتدعمها بالتطوير فنيا وتقنيا عبر ورش مختلفة.

وأضافت أنها تشمل أيضًا تقديم الدعم اللوجيستي للمشاريع الأكثر اكتمالًا، وسيتم اختيار عرضين من أفضل العروض التي تنتجها الحاضنة، لعرضها ضمن برنامج المهرجان في دورته الثانية المقرر عقدها في الفترة من 16 إلى 22 مايو المقبل، مشيرة إلى أن النسخة الأولى من الحاضنة أطلقت في عام 2019 بدعم وشراكة التحرير لاونج جوته، ونتج عنها 6 مشاريع من مختلف أنحاء الجمهورية كان من ضمنها عرض "المطبخ" الفائز بجوائز أفضل ممثلة صاعدة وأفضل مخرج صاعد وأفضل مؤلف في المهرجان القومي للمسرح المصري عام 2022.



فئات نهاد صليحة



تستهدف حاضنة نهاد صليحة الفئات التالية: صانعات المسرح في مختلف أنحاء الجمهورية دون التقيد بمحددات العمر والموضوع، وصناع المسرح في مختلف أنحاء الجمهورية من الشباب تحت 40 سنة ممن يعالجون قضايا المرأة في مسرحهم، وتهدف إلى دعم إنتاج مسرح المرأة الذي تقدمه صانعات المسرح أو شباب المبدعين بالتطوير الحرفي والدعم الإنتاجي، ووضع الإنتاج المتميز من مسرح المرأة أمام الخطاب النقدي والإعلامي.



معايير الاختيار



أما عن معايير الاختيار فيراعى فيها أن تتناول فكرة العرض (قضايا المرأة، صورة المرأة) على نحو إيجابي، ويراعى مبدأ تكافؤ الفرص بحيث تعكس المشاريع المختارة التنوع الجندري والجغرافي، وتقدم المشاريع من خلال الموقع الرسمي للمهرجان

تفاصيل موعد التسليم

وآخر موعد للتقديم 20 فبراير 2024 ولن ينظر إلى المشاريع المقدمة بعد هذا التاريخ أو التي لم تستوف الاستمارة والطلبات المرفقة على نحو كامل.



نبذة عن مهرجان ايزيس الدولي



ينظم مهرجان ايزيس الدولي لمسرح المرأة مؤسسة جارة القمر، وتعقد الدورة الثانية في الفترة من ١٦ وحتى ٢٢ مايو ٢٠٢٤ في القاهرة، وهي مهداة لاسم الفنانة الراحلة عايدة عبد العزيز، رئيسة المهرجان المخرجة والممثلة عبير لطفي ومديرتا المهرجان الكاتبة والمخرجة عبير علي والكاتبة والناقدة رشا عبد المنعم، وتدعمه وزارة الثقافة ووزارات أخرى منها وزارة الشباب والرياضة، وكذلك عدد من المؤسسات والمراكز الثقافية.