انت الأن تتابع خبر في عيد الحب .. شيري عادل تعلن طلاقها من طارق صبري والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كما كان خبر زواجها صدمة فخبر طلاق الفنانة شيري عادل صدمة فقد أعلنت الفنانة طلاقها رسميًا من الفنان طارق صبري اليوم 14 فبراير تزامنا مع الاحتفال بعيد الحب بعد 4 أشهر من الانفصال وأثارت الفنانة حالة من الجدل الواسع عقب إعلانها الطلاق .

من هي شيري عادل؟

شيرين عادل ولدت في 19 أبريل 1988 ومعروفة في الوسط الفني باسم شيري عادل ، بدأت مشوارها في الفن كطفلة إعلانات، ثم انقطعت عن شاشة التلفزيون لتعود مرة أخرى بأول أدوارها السينمائية في فيلم أصحاب ولا بزنس، شاركت في العديد من الأعمال الدرامية التلفزيونية منها: حياتي أنت، وفرق توقيت والمرسي والبحار، و عفريت القرش، والملك فاروق. كما شاركت في العديد من الأعمال السينمائية منها: خارج على القانون، وحسن ومرقص، وبلبل حيران، وعدة مسلسلات مثل: رقم مجهول، واسم مؤقت، والخطيئ

طلاق شيري عادل رسميًا من الفنان طارق صبري

كانت شيرى حذفت صورها مع طارق صبرى عبر انستجرام منذ فترة قصيرة لتثير الجدل حول انفصالها لتحسم الجدل اليوم باعلانها الطلاق الرسمي من الفنان طارق صبرى بعد 4 أشهر من الانفصال الذى تم في شهر أكتوبر الماضى، حيث كتبت شيرى في منشور على حسابها بموقع “انستجرام”: تم الانفصال الرسمي بينى وبين طارق مع وجود كل الاحترام بينا، ربنا يكتب الخير لكل واحد فينا في حياته”، ونشر طارق نفس الكلام على انستجرام.

قصة حب طارق صبرى و شيرى عادل

حكى الثنائي أنهما تعرفا على بعضهما في مسلسل “بنات سوبر مان” وأصبحا أصحاب جدا ثم تحولت الصداقة إلى حب، والموضوع كان فجأة ودخلنا في حياة بعض وبقينا لازم نتقابل ونتكلم كل يوم ثم بدأت قصة الحب بيننا.

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