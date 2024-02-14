نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخرهم شيري عادل وطارق صبري.. أبرز حالات الطلاق في عام 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لم يمضي كثيرًا من عام 2024، لكن هذا العام شهد العديد من حالات الانفصال بين الفنانين، لعل آخرهم الفنانة شيري عادل وطارق صبري.

وقد بدأ هذا العام بخبر انفصال الفنانة الشابه هند عبد الحليم عن زوجها كريم قنديل بعد زواج دام لمدة 3 سنوات دون الكشف الأسباب.



وأعلن النجم محمود العسيلي أيضًا انفصاله عن خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم بعد زواج دام 4 سنوات.



ومن بين حالات الانفصال التي أحدثت ضجة كبيرة في عام 2024 الفنانة ياسمين عبد العزيز وزوجها أحمد العوضي، وقد وقع طلاقهما بعد زواج دام 4 سنوات.



حيث أكدت ياسمين خبر انفصالها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك "قائلة: "تم الانفصال وبين أحمد وبيننا كل الاحترام والتقدير".

وكان آخرهم طلاق شيري عادل وطارق صبري بعد زواج دام أكثر من عام دون الإفصاح عن الأسباب.

حيث كتبت شيري عادل من خلاا الاستوري الخاص بحسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام ”: "تم الانفصال الرسمي بيني وبين طارق مع وجود كل الاحترام بيننا ربنا يكتب الخير لكل واحد فينا في حياته".

أبطال فيلم عادل مش عادل



يذكر أن آخر أعمال شيري عادل فيلم "عادل مش عادل "الذي يعرض حاليًا في السينمات، وهو بطولة أحمد الفيشاوى، شيري عادل، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم، والفيلم إنتاج عز غنيم وهيثم حسن، ويتناول قصة محام يواجه تحديات كثيرة في حياته، بأسلوب كوميدي، ويأتي بقصة وسيناريو وحوار من إبداع أدهم سعيد وحسام كمال، وإخراج أحمد يسري.



مسلسل “ألف ليلة وليلة”



وفي سياق آخر اعتذرت شيري مؤخرًا عن مشاركتها في مسلسل "ألف ليلة وليلة" بسبب تعارض جداول التصوير مع مسلسل "الوصفة السحرية".

مسلسل "ألف ليلة وليلة" من إنتاج شركتي ميديا هب "سعدى جوهر" وأروما استديوز، برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية،تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيرى، يضم فريق العمل نجومًا مثل ياسمين رئيس، نور، وليد فواز، سامي مغاوري،و يظهر ياسر جلال في الدور الرئيسي بشخصية شهريار.