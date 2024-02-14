نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مي سليم تشوق جمهورها بصورة من كواليس "سر إلهي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شوقت الفنانة مي سليم جمهورها ومتابعيها بصورة من كواليس مسلسل "سر إلهي" والتي جمعتها بالفنان أحمد مجدي وفنانة أخرى وجهها مغطى بشعرها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت على الصورة قائلة: "كواليس مسلسل سر إلهي رمضان 2024.. مين اللي معانا في الصورة؟".

مي سليم تعيش حالة من النشاط الفني

ومن ناحية أخري تعيش الفنانة مي سليم حالة من النشاط الفني خلال موسم رمضان المقبل، حيث تشارك في أكثر من عملي فني منهم مسلسل "سر إلهي" بطولة كل من روجينا، أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، أحمد بدير، وميمي جمال، أحمد سلامة، محسن منصور، رشا مهدي، مراد مكرم، محمود حجازي، مريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

مسلسل أمير العوامري

كما تشارك مي سليم في مسلسل "أمير العوامري" بطولة هاني سلامة وتدور قصته في إطار اجتماعي، حول رجال الأعمال والمنافسات التي تحدث بينهم، وتنشأ قصة حب بين "الأمير" الذي يجسد دوره الفنان هاني سلامة وبين "منيرة" التي تقوم بدورها الفنانة مي سليم خلال أحداث المسلسل، والعمل مكون من 30 حلقة.

أبطال مسلسل أمير العوامري

ويشارك في مسلسل أمير العوامري كلًا من هاني سلامة، سوسن بدر، سلوي خطاب، أحمد صفوت، مي سليم، دنيا المصري، ريهام حسين، مها نصار، حجاج عبدالعظيم، هاجر الشرنوبي، محسن محي الدين، وهايدي رفعت، بالإضافة إلى وجهين جديدين هما، هيثم فاروق وأحمد النهري.

المداح 4

وتظهر مي سليم كضيفة شرف في مسلسل "المداح 4" بطولة حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، خالد سرحان، حنان سليمان، محمد عز، ومن المفترض أن يشهد الجزء الجديد من العمل مشاركة عدد كبير من ضيوف الشرف منهم دياب، رشدي الشامي، وآخرين.