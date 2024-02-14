رمضان 2024.. مسلسل امبراطورية ميم بطولة خالد النبوي البوستر الدعائي الثاني

القاهرة - محمد ابراهيم - توجهت الأنظار نحو مسلسل "امبراطورية ميم" في ظل اقتراب شهر رمضان المبارك وارتفاع مؤشرات البحث عن المسلسلات الجديدة. يتنافس المسلسل، الذي يجمع بين النجم خالد النبوي وابنه نور خالد النبوي، مع أعمال أخرى رمضانية.

على عكس الموسم الماضي، يتميز الموسم الرمضاني القادم بقلة الأعمال، حيث اعتذر العديد من النجوم عن المشاركة في تصوير أعمال جديدة تضامنًا مع أهل غزة والقضية الفلسطينية.

من بين الأعمال التي انسحبت من السباق الرمضاني لموسم 2024، يتصدر مسلسل "جعفر العمدة" الموسم الثاني بطولة النجم محمد رمضان. بالمقابل، بدأ النجوم في الترويج لأعمالهم، ومنهم نجد مسلسل "امبراطورية ميم" الذي يضم النجم الكبير خالد النبوي.

يعكس المسلسل قصة تشبه فيلم "امبراطورية ميم" الذي قدمته فاتن حمامة وأحمد مظهر. يُشار إلى أنه تم الانتهاء من تصوير المشاهد الأخيرة، وسيتم نشر الإعلان الترويجي قريبًا. يتوقع أن يحظى المسلسل بإعجاب الجمهور نظرًا للتنوع الذي سيقدمه الثنائي الأب والابن في أدائهم.

أبرز أبطال المسلسل:

- خالد النبوى.

- نور خالد النبوي.

- حلا شيحا.

- هاجر السراج.

- إيمان السيد.

- محمد محمود عبدالعزيز.

تأليف: محمد سليمان عبدالملك.

إخراج: محمد سلامة.

تجسد قصة "امبراطورية ميم" الفكرة الرئيسية بأن الأب هو الحامل لمسؤولية الأبناء ويحمل إمبراطوريته الخاصة. يُعرض المسلسل على قناة DMC في شهر رمضان 2024.