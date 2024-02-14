هيفاء وهبي: عيد الحب هو أن تقع في حب نفسك أولا

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة هيفاء وهبي على مشاركة جمهورها بعدد من الصور لها بمناسبة عيد الحب عبر الحساب الرسمي لها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات “ إنستجرام”.

بهذه الطريقة تحتفل هيفاء وهبي بعيد الحب

وعلقت هيفاء وهبي على صورها عبر حسابها الرسمي على“ إنستجرام”، قائلة:“عيد الحب هو أن تقع في حب نفسك أولًا”.

آخر أعمال هيفاء وهبي

وطرحت هيفاء وهبي مؤخرًا أغنية “وصلتها” التي حققت نجاحًا كبيرًا وردود فعل إيجابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وهي من كلمات محمود عبدالله ومن ألحان الراحل محمد.

جاءت أغنية “وصلتلها “:” وصلتلها.. خلاص وضمنتها فصفّك فرُحت راكنها فوق رفّك تجيلك هي وانت اللي بقيت بتروح بتهملها عشان هي عليك باقية فاكرها ضعيفة مش لاقية نسيت انك وصلتلها بطلوع الروح فخُد بالك دي قادرة تغيب وزي ما ماسكة فيك هاتسيب وتبعد عادي وتعاندك وما يكونلاكشي فيها نصيب لو المعلومة دي ناقصاك أديها خلاص بقت عندك فخُد بالك دي قادرة تغيب وزي ما ماسكة فيك هاتسيب وتبعد عادي وتعاندك وما يكونلاكشي فيها نصيب لو المعلومة دي ناقصاك أديها خلاص بقت عندك”.