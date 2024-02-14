سيرين عبد النور: قيس الشيخ نجيب شريك حقيقي ليس فقط على اللوحات الإعلانية

القاهرة - محمد ابراهيم - أعربت الفنانة سيرين عبد النور، عن سعادتها الكبيرة بتعاونها مع النجم قيس الشيخ نجيب حيث يجتمعان بمسلسل “ النسيان ”، وقامت بمدحه قائلة:" ابتسامته تكفيني واستمرت

على وجهه طوال فترة التصوير وعملنا سويًا يدًا بيد بقلب واحد على المشروع".

تصريحات سيرين عبد النور



وأضافت سيرين عبد النور، في برنامج سينماتك على SBC، أن كلاهما كانا يستمعان لملاحظات بعضهما البعض وأشارت إلى أن ما يميز قيس هو أنه شريك حقيقي في موقع التصوير وليس فقط على اللوحات الإعلانية وفي العروض الترويجية مشددة على أنهما عملا معًا على كيفية تقديم المشاهد لإنجاحها



تصريحات سيرين عبد النور عن مسلسل النسيان



و حول مسلسل النسيان سيرين، كشفت

أن هذا المشروع فيه الكثير من الحرية والمساحة التمثيلية مشيرة إلى أن هذا ما تحتاج إليه حاليًا لإخراج كل المشاعر التي كانت لديها من خوف وحزن

واعتبرت سيرين عبد النور أن مسلسل النسيان من الأعمال الدسمة التي تشبه مسلسل " لعبة الموت " الذي قدمته من سنوات مع عابد فهد

و ختمت كلامها: "لا يعني أن المشاريع الحالية سيئة، فهي رائعة، مع ممثلين ومواقع رائعة المظهر، ولكن ما نحتاجه اليوم حقًا هو النمط القديم للمسلسلات التلفزيونية، حيث يكون التركيز أكثر على القصة والمساحة التمثيلية ".



آخر أعمال سيرين عبد النور



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة سيرين عبد النور، مسلسل العين بالعين، والذي حقق نجاحًا واسعًا في الوطن العربي، وتصدر الترند فور نزوله، وشاركها في البطولة الفنان رامي عياش، وتدور أحداث المسلسل حول طلب رندة من الصحفية نورا مراقبة زوجها غسان لكشف علاقته بعشيقته السرية، وأثناء ذلك تشهد نورا جريمة قتل غسان وتتحول لمشتبه رئيسي في قتله.