نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرز أحداث الحلقة الثالثة عشر من مسلسل " بين السطور " في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

تستكمل النيابة التحقيقات في قضية حادث " جيمي " محمد علاء حيث تم استدعاء سلمى أبو ضيف بعد أن عثروا على بعض رسائل التهديد منها ل " جيمي " وبعد التحقيق معها كشفت حقيقة تحرشه بها ونفت أى علاقة بينهما.

صبا مبارك تبحث وراء الفساد

وتحاول صبا مبارك البحث وراء رجل الأعمال الفاسد الذي كشفت عنه في حلقات برنامجها، ومن ناحية أخرى تحاول أن تصلح العلاقة بينها وبين زوجها أحمد فهمي.

صبا مبارك تفتح صفحة جديدة مع والدة زوجها

وقررت صبا مبارك أن تفتح صفحة جديدة مع والدة زوجها أحمد فهمي، وذهبت إلى منزلها وتحدثت معها وكشفت لها سر عدم انجابها وعدتها بأن تعمل على إسعاد زوجها أحمد فهمي.

اتهام صبا مبارك بقتل محمد علاء

وضمن الأحداث جاءت رسالة ل صبا مبارك على هاتفيا المحمول تقول:" أنا عارف أنك قتلتي جيمي.. أوعي تفكرى أنك هتنفدي بعملتك ".

توتر العلاقة بين محمد علاء وزوجته

وفي مشهد آخر من الأحداث الماضية قبل الحادث، توتر العلاقة بين جيمي وزوجته واهماله لها حيث قررت أن يذهب معها للمنزل الجديد واختيار الديكور ولكنه رفض وأرسل معها مدير أعماله وأخبرت مدير أعماله بأن يقنع جيمي بالعودة إلى أمريكا ولكنه أخبرها بأنه أصبح شئ مستحيل.

نجوم مسلسل بين السطور

يشارك في مسلسل بين السطور كل من أحمد فهمي، صبا مبارك، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، علي الطيب،دنيا المصرى وعدد آخر من الفنانين، ومأخوذ من فورمات كورى، معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سردوإخراج وائل فرج.