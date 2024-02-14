نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرز أحداث الحلقة الخامسة عشر من مسلسل " حدوتة منسية " في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تستكمل أحداث الحلقة الخامسة عشر من مسلسل " حدوتة منسية " من بطولة الفنانة سوسن بدر، حيث بدأت الحلقة بمشهد فلاش باك بعد وفاة زوج سوسن بدر واتورط في الميراث حيث اقترح عليها المحامي بأن توزع الميراث بعد سن بلوغ ريم سامي وهي الأبنة الوحيدة على الأولاد.



تورط الابن الأكبر لسوسن بدر وخسارته

ويتورط " هاشم " الابن الأكبر في ضياع مزرعته بعد مرض " العجول " وخسارته الكثير، وحاول الاستلاف من زوجته عبير صبري لكنها رفضت وتشاجرت معه واتهمته بالنصب.

ريم سامي تفتح مركز التجميل وتكتشف حملها

كما افتتحت ريم سامى " البيوتي سنتر " مركز التجميل بعد أن تم سرقة اجهزته سابقا ولكن حاولت أن تتخطي الازمة، وخلال الافتتاح تذكرت حبها الأول " نوح " ثم تتعرض لحالة من الإغماء ويبشرنا شقيقها الدكتور عمر " محمد علي رزق " بأنها حامل مما تشعل غضبا ويتفاجئ زوجها ووالدته بأنها كانت تنوى الحمل بعد ثلاثة السنوات ولكن حكم القدر وتقول أنها تريد الإجهاض مما تشعل غضب عائلتها وتستكمل عملها ويحاول زوجها بأن تستريح من أجل ارضاء والدته خوفا على الجنين.

محمود حجازي يستكمل مسيرته في دمياط

أما " نوح " محمود حجازي يساعد أحمد صيام في مواجهة اعداءه بدمياط وتحديهم لاستكمال مسيرة عملهم.





نجوم مسلسل حدوتة منسية

يشارك في مسلسل "حدوتة منسية" بجانب النجمة سوسن بدر كل من عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، وهبة عبد الغني ورجوي حامد، عبير منير، حسن عبد الله، مصطفى منصور، علاء قوقه، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيي الدين.

قصة مسلسل “حدوتة منسية”

وتدور أحداث مسلسل “ حدوتة منسية ” في إطار اجتماعي تشويقي شعبي حوّل العلاقات الاجتماعية وحالة الصراع التي تشهدها العائلات خاصة بين الأخوات، وعن طريقة تعامل الوالدة مع هذه المشاكل وكيف يؤثر كل هذا على تعامل الأشقاء سويًا، وتتصاعد الأحداث حتي يحدث صراعات بين الجميع.