نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احتفالاً بعيد الحب.. ميرنا وليد بإطلالة علم فلسطين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خضعت الفنانة ميرنا وليد، لجلسة تصوير جديدة، إحتفالًا بعيد الحب بشكل مختلف ومتميز تحت عنوان « الحب والسلام».



ميرنا وليد ترتدي فستان علم فلسطين

وظهرت ميرنا وليد وهي تردتي فستاناً عليه علم فلسطين وبجانبها الحمام ليدل على رمز السلام، تعبيرًا عن دعمها وإهتمامها بالشعب الفلسطيني، إضافة إلى وضع مكياج ناعم برز جمالها.

أبرز اطلالات ميرنا وليد

وتعتمد ميرنا وليد أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

وتتميز ميرنا بإطلالاتها الأنيقة والمميزة من خلال إختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

ميرنا وليد تعرض مسرحية قمر الغجر



وكانت ميرنا وليد إتفقت مع إدارة المسرح برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ومخرج العرض دكتور عمرو دوارة على أنها سوف تترك العرض المسرحي "قمر الغجر" بعد إتمام 30 ليلة عرض والتي من المقرر أن تنتهي الإثنين المقبل ولكن في ظل ضيق الوقت تم عقد اجتماع ضم الفنان أحمد الشافعي رئيس قطاع الفون الشعبية والإستعراضية والمخرج دكتور عمرو دوارة والفنانة ميرنا وليد وتم الاتفاق على استكمال العرض لمدة 15 يوماً أخرى.

صناع العرض المسرحي قمر الغجر

"قمر الغجر" كتابة وإخراج عمرو دوارة عن فكرة للأديب محمود مكي، ويتضمن تسعة إستعراضات بخلاف بعض الأغاني الفردية والثنائية، وكتب الأغاني الشاعر سعيد شحاتة، وقام بالتلحين ووضع الموسيقى التعبيرية الموسيقار أحمد الناصر، ويصمم الاستعراضات الفنان محمد زينهم "أحد نجوم فرقة رضا".

ويشارك بالبطولة والغناء والاستعراض نحو 30 ممثلًا ومن بينهم: ميرنا وليد، علاء حسني، آمال رمزي، حسان العربي، وفاء السيد، عصام عبد الله، سيد عبد الرحمن، إبراهيم غنام، حسام رسلان، صابر عبد الله، مها عثمان، محمد زينهم، بهجت لطفي، محمد نيازي، أحمد مصطفي، بوسي الهواري، وهيئة الإخراج تتكون من: هشام الحصرى، بطرس عاطف، أحمد طارق، نانو مرسى، شمس شاهين.

الأحداث الدرامية تدور فى إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالى، وتتناول قصة العشق التى جمعت بين "قمر الغجرية" وابن الوزير الفنان التشكيلى "أمير"، وبالتالى فإن الأحداث تجمع بين ثلاثة أجواء مختلفة هى عالم الصيادين وعالم الغجر بتفرد عاداتهم تقاليدهم، وأيضا أجواء طلبة الجامعة بثقافتهم المعاصرة، وتتضح تلك الأجواء الثلاث بنهاية العرض حيث تشارك كل مجموعة بحفل الزفاف وتقدم بعض الفقرات التى توضح مدة تنوع وثراء فنوننا الشعبية.





ميرنا وليد تستكمل تصوير الفيلم الفرنسي الورقة التالتة



وتسافر ميرنا وليد إلى العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة المقبلة لتصوير باقي مشاهدها من الفيلم الفرنسي "الورقة التالتة" وهو الفيلم الذي بدأت ميرنا تصويره خلال العام الماضي ولكن لم يستكمل تصويره بسبب بعض المشاكل التي مر بها الفيلم.

تجسد ميرنا وليد خلال فيلم الورقة التالتة دور قاتلة حيث تدور أحداث العمل حول تدبير جريمة قتل من أجل الصراع على الميراث.

فيلم "الورقة التالتة" من تأليف سارة شولح البطولة من مصر ميرنا وليد، ومحمود جلال، وأحمد فوزي، ومن تونس فراس الجميلي، ومن سوريا فادي بطل، والفرنسي Jeanne Siclier وGabriel Gavietto، والفيلم من إخراج منى خضري، وإنتاج شركة demo الفرنسية.