نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. الأوبرا تناقش جماليات التعبير الموسيقي بالمسرح الصغير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتواصل فعاليات الثقافة المصرية الهادفة إلى تطوير وعى المجتمع والارتقاء بالوجدان حيث تعقد دار الأوبرا برئاسة الدكتور خالد داغر ضمن نشاطها الثقافى والفكرى ندوة بعنوان “جماليات التعبير الموسيقي ” يشارك فيها الدكتور سعيد توفيق، والدكتور أحمد فؤاد درويش وتديرها الدكتورة أميرة الشوادفي ويتخللها فقرة للعزف على آلة البيانو وذلك فى الساعة السابعة مساء اليوم الاربعاء 14 فبراير على المسرح الصغير.

صالون ثقافي

من ناحية أخرى، عقدت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر صالونًا ثقافيًا أستضاف الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الافتاء بالإضافة إلى عدد من الابتهالات والتواشيح مع المنشدان محمود هلال ومحمود حمدى خليف على المسرح الصغير.

حفل عازفة الهارب منال يحي الدين على المسرح الصغير

كما أحييت عازفة الهارب العالمية منال محي الدين بمشاركة عازفة الفلوت هدي عبد العظيم حفلًا موسيقيًا على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، وقدمت خلال الحفل باقة متنوعة من المؤلفات الموسيقية العربية والعالمية من القطع الكلاسيكية إلي المعاصرة.