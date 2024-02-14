نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. طرح البوستر الرسمي لمسلسل المداح الجزء الرابع «أسطورة العودة» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت قناة mbc مصر البوستر الرسمي لمسلسل المداح الجزء الرابع أسطورة العودة للفنان حماده هلال المقرر عرضه في رمضان القادم، والذي سيشارك به في السباق الرمضاني هذا العام بعد مشاركته به ثلاث سنوات على التوالي بثلاث أجزاء.

و تصدر الفنان حماده هلال البوستر الرسمي للمسلسل وظهر بشخصيتين ومن هذا المنطلق يدل على إنه يقون بدورين في المسلسل مختلفين وكانت تشاركه في البوستر سهر السايغ و، ففتحي عبدالوهاب.

قصة مسلسل المداح الجزء الرابع

يتكلم مسلسل المداح الجزء الرابع عن قصة تدور حول البحث في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، حيث أن الفنان القدير حمادة هلال القائم بدور الشيخ صابر المداح في قيامه بالتخلص من الجن الكبير الذي يقوم بمواجهته، ويتم هذا بعد ان يقوم الشيخ بحرق قبيلة هند بنت الأحمر في أخر الجزء الثالث وهذا الذي تم إذاعته في موسم رمضان الماضى عام 2023.

أبطال العمل

مسلسل المداح 4، بطولة كل من: الفنان حمادة هلال، خالد سرحان، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، حنان يوسف، حنان سليمان، صبحي خليل، هلا السعيد، محمود عامر، والعمل من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج.

ومن ضمن مفاجآت الجزء الرابع للجمهور هو عودة "مليكة" الشخصية التي تقدمها الفنانة سهر الصايغ وتظهر مجددًا مليكة بعد أن قام صابر المداح بحرقها في الجزء الثاني وتعود بينهم المشادات والمفارقات التي نشاهدها دومًا بالمداح.