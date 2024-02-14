نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آمال مثلوثي تكشف تفاصيل ألبومها الجديد في " Music Hub" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استضافت الإعلامية مها بهنسي المطربة التونسية آمال مثلوثي في لقاء خاص ببرنامج Music Hub على قناة "CBC" تحدثت خلاله عن كواليس حفلها الاستثنائي في الأهرامات.

آمال مثلوثي تكشف تفاصيل ألبومها الجديد

كشفت خلاله مثلوثي خلال اللقاء عن تفاصيل خاصة بشأن ألبومها الجديد وحكايات أغانيها وموسيقاها، كما تحدثت عن رحلتها الشخصية وكواليس بدايات مسيرتها الفنية حتى اعتلائها أكبر مسارح العالم بجولات حفلاتها بين أوروبا واليابان والعالم العربي.

نبذة عن برنامج music hub

يذكر أن برنامج music hub يذاع على شاشة قناة CBC الأربعاء من كل أسبوع الساعة العاشرة والنصف مساءً.

آمال مثلوثي تناقش قضايا السيدات في الالبوم الجديد

وقالت آمال مثلوثي في تصريحات صحفية سابقة: “ألبومي الجديد ده رابع ألبوم وكل الألبومات اللي اشتغلت فيها كانت مع رجال، وحسيت إني مُقصرة شوية في القضية كامرأة، وطبعًا مهم ندافع عن حقوقنا والأجيال الجاية، وحسيت إنها مسئوليتي نعمل أكثر من كده ونحاول نعطي فرصة للنساء للأخريات في الموسيقى الكادحات ونحاول نوصل أصواتهم.”

آخر حفلات آمال مثلوثي

جدير بالذكر أن آمال مثلوثي أحيت مؤخرًا حفلًا في الأهرامات على مسرح كونداليني بيراميدز، بالإضافة إلى حفل آخر في دار الأوبرا المصرية يوم الخميس الماضي، قدمت خلالهما العديد من الأغاني ما بين الطرب القديم، والأغاني الخاصة بها.