نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عماد صفوت لـ "دوت الخليج الفني": هصارع غادة عبد الرازق في "صيد العقارب" (خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - من عبد التواب إلي الدكروري استطاع الفنان عماد صفوت جذب قلوب الجمهور بأدوار الشر وذلك بمسلسل “صوت وصورة” الزوج المفتري الذي يضرب زوجته وعلى رغم كره الجمهور لهذا الدور ولكن أشادوا به إشادات واسعة وكان آخر أعماله “ العودة ” الذي تميز ببراعة تقمصه للأدوار وتحوله من شخص للآخر ومن دور للآخر ومن الصوت والصورة للعودة، وسنلتقي بشخصية جديدة في السباق الرمضاني المقبل وهذا ما حدثنا عنها الفنان عماد صفوت في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج الفني".

عماد صفوت

كشف الفنان عماد صفوت في تصريحات خاصة لـ “دوت الخليج الفني” عن تفاصيل مشاركته في مسلسل “ صيد العقارب” والذي من المقرر أن يتم عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2024، قائلًا:“ أجسد شخصية شوقي محروس رجل أعمال وهو زوج سامية عاطف والتي تجسد شخصية شقيقة غادة عبد الرازق”.

و تابع “ ستدور أحداث شخصيتي في المسلسل بدخولي في صراعات بيني وبين غادة عبد الرازق شقيقة زوجتي ”

أبطال مسلسل “ صيد العقارب”

يشارك في بطولة المسلسل غادة عبد الرازق ورياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا.