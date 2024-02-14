نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤلف "جولة أخيرة": 'اسم "يحيى" مقتبس من شخصية أحمد زكي في "أرض الخوف".. وهذا الدور كان الأصعب (خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المؤلف أحمد ندا، مؤلف مسلسل "جولة أخيرة"، عن سبب اختيار أسماء الشخصيات في العمل قائلا: "كل اسم له سبب لدي، بالنسبة لاسم يحيي كان من اختيار المخرجة مريم أحمدي كتحية لشخصية "يحيي"، الذي قام بها أحمد زكي في فيلم "أرض الخوف"، ولكن اسم "نور الدين مجيد"، كان بمثابة تحية مني للاعب الباكستاني الذي أحبه يدعي "حبيب نورما جوميدوس".

وتابع ‘ندا’، في تصريحات خاصة لـ'دوت الخليج الفني'، بالنسبة لاسم "شجيع" يرجع إلى أن كل مقاتل يكون لديه اسم مستعار، لذلك اخترت هذا الاسم للنجم أحمد السقا، و"تامبي" ترجع إلى حبي للغة الباكستانية، ولأن أغلب المقاتلين الذين أحبهم من باكستان بالإضافة إلى أن الاسم في اللغة يعني "الشجاع"، وأخيرا بالنسبة لاسم شبكة فعادة في المناطق الشعبية يكون لكل شخص اسم أخر بعيد عن اسم.



وعن أصعب الشخصيات التي أرهقته في التحضير قال أحمد ندا: 'الجميع يعتقد أن شخصية "تامبي"، أو "شبكة"، لأن شخصية يحيي مركبة جدا ويظهر خلال الأحداث كشخص من الطبقة الوسطي على عكس السائد في هذه اللعبة، فالسائد أن هناك أشخاص تلجأ لهذه اللعبة لاحتياجها المادي، وهنا الوضع مختلف تماما بالتالي فكرة أن الجمهور يصدق أن هذا شخص في منتصف العمر لديه إحساس بالهزيمة ولديه تروما بسبب أن هناك شخصا توفي بين بيديه يحاول برغم هذا الصعوبات تحقيق حلمه كان هذا هو الأصعب.

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تدور أحداث المسلسل حول رياضة MMA القتالية مع خطوط درامية يتشاركها أبطال المسلسل، ويشهد مسلسل جولة أخيرة ظهور الفنان أشرف عبد الباقي بشكل جديد مفاجئ، حيث يقوم بدور مدرب شخصية أحمد السقا وأثناء التصوير واجه فريق العمل عدة صعوبات خاصة بالمشاهد القتالية، إلى قائمة أعمالها الأصلية، ليصبح أول عمل عربي للمنصة العالمية.

المسلسل من إنتاج الصباح إخوان ويشارك في مسلسل «جولة أخيرة» نخبة من نجوم الفن ومنهم: الفنان أحمد السقا، أشرف عبدالباقي، أسماء أبواليزيد، ومن تأليف أحمد ندا ومحمد الشخيبي وإخراج مريم أحمدي، ويتكون العمل من 9 حلقات فقط، وسيعرض عبر منصة «Amazon Prime».