نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز الفيلم التسجيلي "بتاع العرايس" بجائزتين في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز الفيلم التسجيلي "بتاع العرايس" بجائزتين في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، الجائزة الأولى وهي منحة أفلام مصر العالمية (يوسف شاهين) في The Factory والثانية مائة ساعة مونتاج مقدمة من دريم برودكشن.

ماذا يرصد الفيلم ؟

الفيلم يرصد اندثار فن العرائس في مصر حيث يسرد قصة حياة عاطف أبو شهبة، صانع عرائس في السبعينيات من عمره وما زال شغوفًا كالطفل الصغير بالدمى والعروض، على العكس من ذلك، ابنه شادي، في أوائل الثلاثينيات من عمره وهو أيضًا صانع عرائس متقن، يفقد الأمل في شغفه وعطاءه، يصل الأمر إلى صراعات الحياة اليومية.

يستكشف السرد تعقيدات العلاقة بين الأب والابن، والصراع بين التطلعات الفنية وتحديات الواقع. بينما ينطلق شادي في رحلة منفردة، يجب عليه مواجهة ظلال ماضيه والخيوط السحرية التي ربطته ذات يوم بفن والده.

هل سيجد طريقة للتوفيق بين أحلامه وقسوة الحياة، أم ستظل خيوط الارتباط بينهما مقطوعة إلى الأبد؟.

"بتاع العرايس" قصة طموحات محطمة وهروب مرير واحتمال مصالحة غير متوقعة، إخراج عمروش بدر، وإنتاج هينار ريان، بينو سمير، ياسين الإدريسي.