نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انضمام عمرو وهبة لفيلم "المستريحة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقدت الشركة المنتجة لفيلم “المستريحة” بطولة النجمة ليلى علوي والفنان بيومي فؤاد مع الفنان عمرو وهبة للمشاركة في العمل تمهيدًا لعرضه في 2024.

متي بدأ المخرج عمرو صلاح الانتهاء من السيناريو ؟

وبدأ المخرج عمرو صلاح خلال الأيام الماضية عقد جلسات مع مؤلفين الفيلم أحمد أنور ومحمد عبدالقوي وأسامة حسام الدين، وأحمد سعد والي لوضع اللمسات النهائية على السيناريو، بجانب بروفات الترابيزة مع أبطال الفيلم، حيث تواصل الشركة المنتجة التعاقدات مع أبطال العمل، الذي سوف يتم الإعلان عنهم تباعا.

فيلم «المستريحة»

يذكر أن فيلم «المستريحة» هو التعاون الأول بين النجمة ليلي علوي والمخرج عمرو صلاح، حيث سبق وقدم العديد من الأعمال منها فيلم «قلب أمه» و«ديدو» و«زومبي» و«جروب الماميز» ومسلسل «ألف حمدالله على السلامة» رمضان الماضي ومسلسل «نصي التاني» عبر منصة شاهد، كما ينتظر خلال الفترة المقبلة عرض أحدث أفلامه وهو «عاشق» بطولة أحمد حاتم وأسماء أبواليزيد.

أبطال فيلم «المستريحة»

فيلم «المستريحة» بطولة النجمة ليلي علوي وتأليف أحمد أنور ومحمد عبدالقوي وأسامة حسام الدين وأحمد سعد والي، وإخراج عمرو صلاح.

من هو عمرو وهبه؟

عمرو وهبة هو ممثل مصري أشتهر من خلال أعماله الكوميدية عبر اليوتيوب، في البداية وانضم بعد ذلك إلى طاقم عمل برنامج ساترداي نايت لايف بالعربي. وحقق نجاح بدور لذيذ في مسسلسل بيتنا روبوت