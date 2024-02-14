نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. مؤلف "جولة أخيرة": 'سلطت الضوء من خلال شخصية "عاليا" على التطبيقات الغير أخلاقية.. وهذا كان منطقي في دور "تامبي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث أحمد ندا، مؤلف مسلسل "جولة أخيرة"، عن شخصية "تامبي"، الذي جسدها الفنان أشرف عبد الباقى والذي قام بدور المدرب الخاص لشخصية "يحيي" وفكرة عدم ظهور تقنياته كمدرب خلال الأحداث قائلا: "يحيي خلال الأحداث شخص محترف وحصل على بطولة الجمهورية أكثر من مرة، فالمدرب بالنسبة له لن يضيف له تقنيات جديدة أكثر مما لديه، والمدرب بشكل عام في هذه اللعبة ليس من مهامه توجيهه لطريقة اللعب ولكن من مهمته التهيئة النفسية.



وأضاف 'ندا'، خلال تصريحاته لـ دوت الخليج الفني: 'دور “ تامبي “ مع ” يحيي” هو العب على تقوية نقاط قوته، بالإضافة إلى تقديم دعم نفسي له وهذا هو الجزء الواقعي الحقيقي الذين يفعلوه المدربين مع لاعبيه.

وكشف رأيه في الانتقادات التي حدثت عن دور شخصية "عاليا"، التي قدمتها أسماء أبو اليزيد وفكرة ظهورها بالعمل على التطبيقات الغير أخلاقية قائلا: "سلطت الضوء عليه لأنه موجود بالفعل، لا يوجد شيء اسمه نموذج سيء لا يجب تقديمه، فهذا الكلام يعني أن الأعمال التي تتناول جرائم قتل لا يجب تقديمها لأنها نموذج سيء؟! بالطبع لا، فهذا الموضوع يحدث دائما في المجتمع، وأعتقد أن جزء الممارسات الغير أخلاقية الكترونيا لم نتحدث عنه لفترات طويلة حتى فوجئنا أنه يجلب الكثير من المشاكل تصل لحجم الكوارث، بالإضافة إلى أنها موجودة بكثرة، والخطأ بالفعل هو غض الطرف عنه.

المسلسل من إنتاج الصباح إخوان ويشارك في مسلسل «جولة أخيرة» نخبة من نجوم الفن ومنهم: الفنان أحمد السقا، أشرف عبدالباقي، أسماء أبواليزيد، ومن تأليف أحمد ندا ومحمد الشخيبي وإخراج مريم أحمدي، ويتكون العمل من 9 حلقات فقط، وسيعرض عبر منصة "Amazon Prime"

تدور أحداث المسلسل حول رياضة MMA القتالية مع خطوط درامية يتشاركها أبطال المسلسل، ويشهد مسلسل جولة أخيرة ظهور الفنان أشرف عبد الباقي بشكل جديد مفاجئ، حيث يقوم بدور مدرب شخصية أحمد السقا وأثناء التصوير واجه فريق العمل عدة صعوبات خاصة بالمشاهد القتالية، إلى قائمة أعمالها الأصلية، ليصبح أول عمل عربي للمنصة العالمية.