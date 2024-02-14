نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "قلبي في الشتا".. أحدث أغاني المطرب علي حسين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح المنتج ريتشارد الحاج أغنية جديدة للمطرب علي حسين الصادق بعنوان “قلبي في الشتا” بطريقة الـ Video lyrics على قناته في اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي.

الأغنية تنتمي لنوعية أغاني الشتاء الطربية، واضاف لها علي حسين، الطابع النوبي الذي اشتهر به منذ بداية ظهوره، ونالت «قلبي في الشتا» إعجاب الكثيرين فور طرحها على المنصات الموسيقية المختلفة.

وهي من كلمات عادل حراز، ألحان احمد بدوي، توزيع بدوي، انتاج ريتشارد الحاج، توزيع رقمي «ار اي ميديا». ويقوم المطرب علي حسين حاليا بتحضير مجموعة جديدة من الاغاني مع المنتج ريتشارد الحاج، سيتم الاعلان عنها في الفترة المقبلة.

ومن كلماتها: قلبي في الشتا سكران.. بيمز بالريح والمطر.. زى الخريف إنسان.. خبى الربيع من الخطر.. مهما هيعلي الموج وتشدك النوه.. شايلك ياروحى اكيد في القلب من جوه.

الجدير بالذكر ان اخر اعمال المطرب علي حسين الصادق اغنية «حب الحياة»، وقد تم عمل هذه الاغنية اهداء للكينج «محمد منير»، وتعبيرا عن حب «علي حسين» له ومدى تأثره برحلة نجاحه ومشواره الفني وتمثيله للفن النوبي.