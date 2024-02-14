نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكلمات كوميدية سعد الصغير يطرح أغنية "خليكي بصة وراكي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح الفنان سعد الصغير، أغنية جديدة على منصات التواصل الاجتماعي، والتي تحمل إسم “خليكي بصة وراكي” تزامنا مع الاحتفال بعيد الحب، وجاءت كلماتها بطريقة كوميدية وتقول الأغنية: خليكي دايما بصة وراكي اهو كله هييجي على افاكي، انتي كسرت اللي مابينا ولاصونتي العيش والكنتاكي، مش عارف اوصفلك احساسي ولا شكلي قدام اهلي وناسي، مش عارف ابوسك اتاريكي من طوب الأرض بتتباسي، مش اشحنلك على الهوا تاني ولا هتشمي ازازة ريحة.

وطرح سعد الصغير، مؤخرا أغنية شارع شريف كما طرح اغنية هنروح المولد 2 على كافة المنصات الالكترونية والمحطات الفضائية، وأغنية "يابت يلا"، وحققت نجاحا كبيرا من كلمات أحمد غريب وألحان زيزو فاروق وتوزيع زيزو فاروق وعصام إسماعيل.

وتم تصوير الأغنية فى دبي، واستغرق فى تصويرها نحو يومين، ومن المقرر أن يصور عددا من أغانى الألبوم على طريقة الفيديو كليب، ومن أغانى سعد الصغير "أصحي.. فوق" و"هتجوز" " ويابت يلا" و"شكرا يا عم"، و"ولعة" و"بسم الله" و"الليلة حلوه"، و"ادلع يا عريس" و"الحنطور" و"العنب"، و"عسل أبيض".