طارق الشيخ يقدم أغنية مسلسل حق عرب لـ أحمد العوضي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 فبراير 2024 06:35 مساءً - يتعاون الفنان طارق الشيخ، مع الفنان أحمد العوضي، في مسلسله الجديد 'حق عرب'، والذي يشارك به في موسم دراما رمضان 2024، حيث يُعد أول بطولة مطلقة له في الدراما التليفزيونية.

ويُقدم طارق الشيخ، ضمن أحداث مسلسل 'حق عرب'، أغنية شعبية تدور في إطار درامي، تحمل اسم 'مضحكوك عليا'، وهي من كلمات سامح الكومي، وألحان طارق الشيخ، وتوزيع محمد جابر، ومن المقرر الانتهاء من تسجيلها بشكل نهائي خلال الأيام القليلة المقبلة.

مسلسل حق عرب

مسلسل 'حق عرب' تدور أحداثه في إطار شعبي، وهو من بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، الطفل منذر مهران، وآخرين، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

يذكر أن أحمد العوضي، يُعرض له حالياً في دور العرض بفيلم 'الإسكندراني' الذي يعوض التجربة السينمائية الأولى له في البطولة المطلقة، ويشاركه البطولة كل من زينة، حسين فهمي، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، عصام السقا، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثي وآخرين، والعمل تأليف أسامة أنور عكاشة، وإخراج خالد يوسف.