سمسم شهاب يحيي حفلات عيد الحب بالإمارات

القاهرة - محمد ابراهيم - سافر الفنان سمسم شهاب، فجر اليوم الأربعاء إلى دولة الإمارات، لإحياء حفلات عيد الحب اليوم ويومي الخميس والجمعه.



وقد صرح مصدر مقرب من سمسم أنه سيمكث في الإمارات 10 أيام لتعاقده على مجموعه من الحفلات هذا الأسبوع والأسبوع القادم بين دبي وعجمان والشارقه.



وكان شهاب قد طرح أحدث أغانيه عبر موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب" الشهر الماضي،وهي أغنية شايل الوجع "شايل الوجع" من كلمات محمد لقلق،ألحان عمرو جمال،توزيع طه الحكيم هندسه صوتيه،محمد جوده،صحافه وإعلام هاجر حسام الدين.

روج الفنان سمسم شهاب عن مسلسل "شمال اجباري” الذي يعد أولى أعماله في مجال التمثيل من خلال صورة جمعته بأبطال المسلسل عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك "

وكتب سمسم شهاب: الحمد لله ولأول مرة دور تمثيلى فى الدراما المصرية

بعد الصبر جبر قريبًا شمال إجبارى للمبدع خالد الغيطانى، والعبقري محمد خضري، ياااااارب النجاح بأمرك".

كشفت الفنانه راندا البحيري، عن انضمام كلًا من الفنان فراس سعيد والفنان حسام داغر لقائمة أبطال مسلسل “شمال اجباري”، من خلال صورة شاركتها عبر خاصية القصة القصيرة لحسابها على إنستجرام.





وظهرت راندا في الصورة برفقة حسام داغر وفراس سعيد، وعلقت عليها قائلة: “انضمام النجوم فراس سعيد وحسام داغر لمسلسلنا شمال اجباري نورتوا الدنيا وشغلكم عظيم”.