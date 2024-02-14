أحمد مكي يتصدر التريند على "جوجل"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر الفنان أحمد مكي، مؤشرات البحث "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بسبب طرح البوستر الرئيسي لمسلسل 'الكبير أوي" الجزء الثامن ويخوض النجم المصري أحمد مكي، السباق الرمضاني المقبل 2024 بمسلسل الكبير أوي 8، بعدما حققت أجزاءه السابقة نجاح واسع وتلقت إشادات عارمة من كبار النقاد وفئات مختلفة من الجمهور.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

وتضم قائمة أبطال مسلسل الكبير أوي 8، كل من: أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء ابراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم، إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.



أحداث الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي









ويشهد الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي 8 حمل مربوحة زوجة الكبير، والتي تجسد شخصيتها الفنانة رحمة أحمد، فضلًا عن قيادة حزلقوم عصابة لاكاسا دي بابل واعتمدت مشاهد البرومو على قيام الأبطال بتقليد عدد من الأعمال الأجنبية، منها: فيلم barbie، وفيلم the mask، ومسلسل la casa de papel، ولكن بشكل كوميدى، فضلًا عن ظهور شيماء سيف وصفاء الطوخي كضيوف شرف.



يذكر أن أحمد مكى عاد لاستكمال سلسلة "الكبير أوى" في شهر رمضان قبل الماضى 2022 بتقديم الجزء السادس بعد 7 سنوات من التوقف إذ قدم مكى الجزء الخامس في عام 2015، وبعد عودته في الجزء السادس حقق نجاحًا كبيرًا وأفرز العمل عدد من النجوم الكوميدية الصاعدة مثل رحمة أحمد وحاتم صلاح ومصطفى غريب، واستكمل هذا النجاح بتقديم الجزء السابع العام الماضى.



الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية



و كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن صور جديدة من مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن والذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 وجمعت الصور بطل العمل النجم أحمد مكي مع الفنان محمد سلام، وظهرا في واحدة منها مع الفنان حسين أبو حجاج يرتدون زي مدرسي عبارة عن مريلة كان يرتديها التلاميذ في المرحلة الابتدائية.

