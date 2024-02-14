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"موضوع رجوعنا" لـ تامر حسني تتصدر تريند يوتيوب

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أحمد جودة - القاهرة - تصدرت أغنية "موضوع رجوعنا" للنجم تامر حسنى التريند بعد مرور خمسة أيام على طرحه عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

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تفاصيل أغنية "موضوع رجوعنا"

 

وشاركت الفنانة رانيا منصور بالتمثيل فى الكليب، وهى إحدى أغنيات ألبومه الجديد "هرمون السعادة"، والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع وسام عبد المنعم، والكليب من إخراج تامر حسنى.

 

نسبة مشاهدات أغنية "موضوع رجوعنا"

 

تخطى أغنية "موضوع رجوعنا" الـ6 ملايين مشاهدة علي اليوتيوب، الأغنية من كلمات تامر حسين، ألحان مدين، توزيع وسام عبد المنعم، وإخراج تامر حسني.

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كلمات أغنية موضوع رجوعنا لـ تامر حسني


بتلومني ليه على إني عيشت وشوفت بعدك

طب ما انت برضو مشيت ومعملتش بوعدك

بقى حلو ليك وبقيت عليا محرمو

هما اللي حبوا بعد فرقه أجرموا

إحساسي كنت مموته وملجمه

وحرام تروحي من أحاسيس جه وقتها

ملناش حقوق على بعض مش خلصت بقى

ولا ليك تغير على حاجه يوم أهملتها

القلب صعب يلاقي روحه ولو لقى

يفضل متبت في الحياه ويحبها

مبقاش في بينا ذكرى حب نخلده

موضوع رجوعنا مستحيل استبعده

ولا أخلي قلبي حد يوم يستعبده

ولا أخلي حد في يوم ينزل دمعتي

مبقاش في بينا ذكرى حب نخلده

موضوع رجوعنا مستحيل استبعده

ولا أخلي قلبي حد يوم يستعبده

ولا أخلي حد في يوم ينزل دمعتي

بقى ليك حياتك ليك حبيب يستعجلك

دلوقتي تلحق رد شوف بيرنلك

مش حقنا الوقفه دي إعمل حساب

عندي حبيب بحترمه حتى في الغياب

مبقاش في بينا ذكرى حب نخلده

موضوع رجوعنا مستحيل استبعده

ولا أخلي قلبي حد يوم يستعبده

ولا أخلي حد في يوم ينزل دمعتي

مبقاش في بينا ذكرى حب نخلده

موضوع رجوعنا مستحيل استبعده

ولا أخلي قلبي حد يوم يستعبده

ولا أخلي حد في يوم ينزل دمعتي


اخر اعمال تامر حسني

 

يذكر أن تصدر النجم تامر حسني القائمة السنوية لأكثر الفنانين المصريين مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، بـ3 مليارات و500 مليون مشاهدة، وكان تامر طرح مؤخرًا، فيديو كليب أغنيته الجديدة "موحشتكيش"، وظهرت معه خلاله الفنانة ثراء جبيل، وهي من كلمات أمير طعيمة، ألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، ماستر على فتح الله.
 

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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