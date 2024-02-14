نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكري ميلادها.. تعرف على أبرز المحطات والأعمال في حياة سهير البابلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل علينا اليوم ذكرى ميلاد سهير البابلي، ولهذا السبب يعرض لكم دوت الخليج الفني أبرز المحطات والأعمال في حياة سهير البابلي، وتميزت سهير البابلي في إتقان اللون الكوميدي وكذلك الدرامي في الأعمال الفنية السينمائية والمسرحية.

ميلاد سهير البابلي

ولدت سهير حلمي إبراهيم البابلي – في 14 فبراير 1937، في مركز فارسكور بمحافظة دمياط، ولكنها نشأت في مدينة المنصورة، المدينة الأصلية للعائلة، بمحافظة الدقهلية، كان والدها مُعلم رياضيات وناظر مدرسة المنصورة الثانوية العسكرية بنين، ووالدتها ربة منزل.

زواج سهير البابلي

و تزوجت سهير البابلي خمس مرات كان أولها من «محمود الناقوري» الذي أنجبت منه ابنتها الوحيدة «نيفين» ثم المطرب والملحن منير مراد وتاجر المجوهرات «أشرف السرجاني» الذي توفي لتتزوج بعده من رجل الأعمال «محمود غنيم». كما تزوجت من الممثل أحمد خليل.

و ظهرت موهبتها في سن مبكرة، فالتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية ومعهد الموسيقى في نفس الوقت، الأمر الذي كانت ترفضه والدتها على الرغم من تشجيع والدها والذي تنبأ منذ صغرها بأن تكون فنانة مشهورة لأنها كانت تجيد تقليد الممثلين.

و لها رصيد مسرحي وسينمائي وتلفزيوني، من أهم أعمالها المسرحية مسرحية ريا وسكينة مع شادية، ومدرسة المشاغبين.

أهم أعمالها السينمائية

ومن أهم أعمالها السينمائية أفلام، جناب السفير، لحظة ضعف مع صلاح ذو الفقار، ليلة القبض على بكيزة وزغلول. ومن أهم أعمالها التليفزيونية مسلسل الحقيقة، ذلك المجهول مع صلاح ذو الفقار، اعتزلت عام 1997 بعد ارتدائها الحجاب، في عام 2006م عادت إلى التمثيل من خلال مسلسل قلب حبيبة.

بماذا تميزت سهير البابلي ؟

تميزت في إتقان اللون الكوميدي وكذلك الدرامي في الأعمال الفنية السينمائية والمسرحية.

وفاة سهير البابلي

توفيت سهير البابلي يوم الأحد 21 نوفمبر 2021 الموافق 16 ربيع الآخر 1443 هـ في أحد المستشفيات في القاهرة عن عمر ناهز 84 عامًا، بعد تعرضها لوعكة صحية إثر إصابتها بغيبوبة سكر تطلّبت إدخالها إلى العناية المركزة