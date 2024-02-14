نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اغنية "ولا يهمك" لـ تامر حسني تتصدر تريند "يوتيوب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر الفنان تامر حسني الترند مؤخرا بأغنية "ولا يهمك" ليحتل المركز 2 على محركات البحث "اليوتيوب"، وذلك بعدما طرحها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وأيضًا عبر جميع منصات الإستماع.

نسبة مشاهدات أغنية "موضوع رجوعنا"

وأغنية "موضوع رجوعنا" هي من ضمن أغاني ألبوم "هرمون السعادة" وسرعان ما تصدرت الأغنية تريند، حقق الكليب نجاحًا كبيرًا منذ الوهلة الأولي التي طرح فيها فقد أصبح التريند الأول عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وقد وصلت نسبة مشاهداته نحو أكثر من 6 مليون.

كلمات أغنية "ولا يهمك"

أعرف واحده حبت واحد

واديتله كل حياتها

وثقت فيه بقى هو الدنيا

وسبب فرحتها

أعرف واحدة حبت واحد

واديتله كل حياتها

فجأه سابها باعها في ثانية

حب صاحبتها

ولا راعوا مشاعرها

ولا حتى عشرة زمان

دبحوا بدم بارد

لمجرد إدت أمان

كانت أقرب صاحبه ليها.. آه

وده رد الجميل

وهو متغيرش لا

ده اعتزل التمثيل

ولا يهمك أنا عارف إنك

صاحية نايمة قلبك حزين

حبيب ندل صاحبه خاينه

ومكنتش النيه باينه من الإتنين

دول صدمتين

أحيانًا ناس بتبعد فجأه

علشان ناس تانيه ييجوا

ناس يبقوا شبهنا اكتر

مين عارف فين نصيبه

أحيانًا ناس بتبعد فجأه

علشان ناس تانيه ييجوا

ويا بخت اللي يعرف مين

عدوه ومين حبيبه

إوعي تفكري في رجوعك

ولا أيامكوا زمان

قرري تنسيه في ثانية

بقيتي بتنامي على دموعك

وهو خلاص بقى بينام

على صوت واحدة تانية

ولا يهمك أنا عارف إنك

صاحيه نايمه قلبك حزين

حبيب ندل صاحبه خاينه

ومكنتش النيه باينه من الإتنين

دول صدمتين



يذكر أن النجم تامر حسني تصدر القائمة السنوية لأكثر الفنانين المصريين مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، بـ3 مليارات و500 مليون مشاهدة، وكان طرح مؤخرًا، فيديو كليب أغنيته الجديدة "موحشتكيش"، وظهرت معه خلاله الفنانة ثراء جبيل، وهي من كلمات أمير طعيمة، ألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، ماستر على فتح الله، حقق كليب "موضوع رجوعنا" نجاحًا كبيرًا منذ الوهلة الأولي التي طرح فيها فقد أصبح التريند الأول عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وقد وصلت نسبة مشاهداته نحو 3 ملايين و500 ألف مشاهدة.

