نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. طرح البوستر الرسمي لمسلسل "الكبير أوي" الجزء الثامن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن صور جديدة من مسلسل "الكبير أوي" الجزء الثامن، والذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024.

فورًا من طرح البوستر الرسمي تصدر أسم المسلسل مؤشرات البحث جوجل هو وكل أبطال العمل وأسم الفنان أحمد مكي، و يشهد الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي 8 حمل مربوحة زوجة الكبير، والتي تجسد شخصيتها الفنانة رحمة أحمد، فضلًا عن قيادة حزلقوم عصابة لاكاسا دي بابل.

و اعتمدت مشاهد البرومو على قيام الأبطال بتقليد عدد من الأعمال الأجنبية، منها: فيلم barbie، وفيلم the mask، ومسلسل la casa de papel، ولكن بشكل كوميدى، فضلًا عن ظهور شيماء سيف وصفاء الطوخي كضيوف شرف، وقيام دكتور ربيع (بيومي فؤاد)، بإخبار الكبير (أحمد مكي) أن زوجته (رحمة أحمد) حامل.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

وتضم قائمة أبطال مسلسل الكبير أوي 8، كل من: أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء ابراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم، إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

يذكر أن أحمد مكى عاد لاستكمال سلسلة "الكبير أوى" في شهر رمضان قبل الماضى 2022 بتقديم الجزء السادس بعد 7 سنوات من التوقف إذ قدم مكى الجزء الخامس في عام 2015، وبعد عودته في الجزء السادس حقق نجاحًا كبيرًا وأفرز العمل عدد من النجوم الكوميدية الصاعدة مثل رحمة أحمد وحاتم صلاح ومصطفى غريب، واستكمل هذا النجاح بتقديم الجزء السابع العام الماضى.