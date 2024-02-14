”لينا شاماميان“ نجمة حفل افتتاح بطولة كأس العالم للجمباز في مصر

القاهرة - محمد ابراهيم - تحيى المطربة السورية لينا شاماميان حفل افتتاح بطولة كأس العالم للجمباز الفني، على أنغام موسيقى الموسيقارالكبير هشام خرما، بمصاحبة العديد من راقصي الجمباز الإيقاعي.

برنامج حفل كأس العالم للجمباز

من برامج الحفل مشاركة لينا في غناء ٣ مقطوعات من توزيع وتأليف خرما، يجمع ما بين الغناء الشرقي الكلاسيكي المتفرد للينا، والتوزيع الالكتريك شرقي المتميز لخرما.

ستنطلق بطولة كأس العالم للجمباز في القاهرة في الفترة ما بين 15 وحتى 18 فبراير الحالي، بمشاركة 393 لاعبًا من 70 دولة مختلفة.



يقام هذا الحدث العالمي لرياضة الجمبازبالصالة المغطاة بإستاد القاهرة الدولي، حيث تضم البطولة هذه المرة أكبر عدد يشارك في بطولات كاس العالم بالإضافة إلى الأجهزة الفنية والإدارية والطبية والحكام وضيوف البطولة من الإتحاد الدولي للجمباز والاتحادات القارية.

نبذة عن لينا شاماميان

يذكر أن النجمة لينا شاماميان هي مغنية سورية أرمنية فرنسية، حاصلة على دبلوم الغناء كلاسيكي من المعهد العالي للموسيقى في دمشق، كما درست التأليف والتوزيع الموسيقي في باريس، رصيدها 4 ألبومات وأكثر من أغنية بلغات مختلفة، عُرِفت بصوتها المخملي العاطفي وطبقات صوتها المتعددة، كما حصلت على عدة جوائز عالمية في الغناء والتأليف وكتابة الأغاني، وإحيائها لحفلات في أكبر المسارح حول العالم، عرفها المصريون بأغانيها الشامية، وأغنيتها المصرية (هنعيش ونشوف) تيتر مسلسل ”إلا أنا“.