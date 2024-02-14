بهذة الطريقة.. رامي صبري يحتفل بعيد الحب مع زوجته

القاهرة - محمد ابراهيم - نشر الفنان رامي صبري فيديو له مع زوجته من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي الشهير "انستجرام" يحتفل بمناسبة عيد الحب معها.

و علق رامي صبري على الفيديو قائلًا:-

كل سنه في حياتنا وأنتي صحبتي وبنتي وحببتي.

و يذكر أن شارك النجم رامي صبري جمهوره فيديو جديد لـ "ميدلي" مع عازف الجيتار شريف فهمي قدم فيه 3 أغاني من ألبومه الجديد "النهايات أخلاق" الذي أطلقه مطلع العام الجاري.

وفي الميدلي الجديد قدم رامي وشريف أغاني "بين الحيطان وبحكي عليكي وجت سليمة" بعد أن حققت تلك الأغنيات نجاحا كبيرا وقت إطلاق الألبوم.

وقدم رامي صبري أغنية بحكي عليكي من ألحان مدين، وكلمات أحمد علي موسى، وتوزيع أمين نبيل وحقق بها مشاهدات عالية على موقع يوتيوب، وأغنية "جت سليمة" من كلمات أحمد على موسى وألحان رامي صبري وتوزيع مكس مستر طارق توكل وجيتار شريف فهمي.

أغنية “بين الحيطان”

وكانت أغنية “بين الحيطان” حققت نجاحا كبيرا فور طرحها الفترة الماضية من ألبوم “النهايات أخلاق”، وتصدرت ترندات اليوتيوب، محققة نسب مشاهدات عالية، وهي من كلمات عمرو المصري وألحان وتوزيع ومكس وماستر عمرو الخضري وجيتار مصطفى نصر.

أغنية يمكن خير

و وصلت اغنية يمكن خير في الساعات الأخيرة إلى أكثر من 100 مليون مشاهدة بعد أكثر من سنة على طرحها على يوتيوب، واحتفل رامي صبري بنجاح العمل عبر حسابه على إنستجرام، وكتب: يمكن خير 100 مليون مشاهدة على يوتيوب، شكرًا لجمهور رامي صبري في كل مكان.

أغنية يمكن خير من ألحان رامى صبرى، من كلمات أحمد على موسى، توزيع طارق توكل، وتريات تامر غنيم، وجيتار أحمد حسين، وجاءت ضمن ألبوم معايا هتبدع، الذي ضم 8 أغاني هي معايا هتبدع، لما بيوحشني، يمكن خير، احنا في حتة تانية، إنت الأصل، بتفتكرني ساعات، حبينا، وفاكر نفسك هدية.